Odborníci hledají způsob, jak zlikvidovat hořlavý styren na skládce u Litvínova

Odborníci hledají způsob, jak zcela zlikvidovat nebezpečné styrenové smoly uložené na skládce Celio u Litvínova na Mostecku. Hořlavá látka v různém skupenství je asi ve 12 000 sudech, každý má objem 200 litrů. Sudy nelze jednoduše naložit a odvézt do spalovny, proto Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) počítá s dočasným uložením v jakémsi sarkofágu. Skládku Celio, které ČIŽP omezila nakládání s nebezpečnými odpady, inspektoři stále sledují. Litvínovským zastupitelům to řekl ředitel inspekce Petr Bejček.

Inspekce diskutuje se společnostmi, které by byly schopny odpad zpracovávat. Město Litvínov už dříve vyjádřilo nesouhlas s tím, aby styren na skládce zůstal natrvalo. "Rýsuje se rozumné řešení, které by znamenalo, že by styrenové smoly v horizontu několika let byly odvezeny a zlikvidovány," uvedla starostka Kamila Bláhová (ANO).

Nikdo podle Bejčka neví, kolik přesně sudů na skládce je a v jakém jsou stavu. Nejjednodušší na zpracování jsou tekuté smoly, které lze přelít do soudku a spálit ve spalovně. Některé jsou zcela zpolymerované a nejproblematičtější jsou smoly ztuhlé jen zčásti. "Nikomu se nepodařilo vymyslet, jak toto zpracovat, dostat ze sudů," uvedl Bejček. Přechodným řešením je uložení ve speciálním sarkofágu, inspekce podle ředitele počítá s úplným odstraněním sudů, až se vymyslí řešení, jak naložit s polotuhými látkami.

Situaci na skládce inspektoři sledují. Stavba sarkofágu přináší podle Bejčka rychlé řešení. Zastupitel Petr Globočník (Litvínov DO TOHO!) ocenil práci inspekce. "Občané si tu vytrpěli dost, co se týká ekologické zátěže. Je dobré, že na skládku bude někdo stále dohlížet," řekl. Upozornil na to, že v blízkosti skládky, kde opakovaně hořelo, je rekreační zóna kolem jezera Most.

V souvislosti s uložením hořlavého styrenu na Celiu stíhá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) devět lidí a dvě právnické osoby. Sudy objevili na skládce na Mostecku inspektoři v létě roku 2021.

Styreny se na Celio dostaly z prostoru Kaučuku Kralupy z Nelahozevsi. Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu, zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje. Sudy však podle zjištění úřadů skončily na skládce, aniž se upravovaly a evidovaly. Stíhání v této souvislosti vyšetřovatelé vedou pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

