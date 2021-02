Odborníci: Kůrovec loni způsobil v lesích škody za 44 miliard Kč

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou porostů loni dosáhly 44 miliard Kč, odhadují odborníci z think tanku Czech forest. Kůrovec podle nich loni napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva.

"K výpočtu odhadu škod byla použita nižší hodnota odhadu objemu kůrovcem napadených porostů za rok 2020, tedy 35 milionů metrů krychlových, a průměrná data o cenách dříví vycházející z konkrétních faktur několika vlastníků a správců lesů za rok 2020. Znaleckým výpočtem je celková škoda - ztráta z příjmů - vlastníků a správců lesů v ČR za rok 2020 vyčíslena na 44 miliard korun, z čehož škoda na výnosech činila 30 miliard korun a ztráta z předčasného zmýcení 14 miliard korun," sdělili.

Podle nich loni bylo napadeno až 40 milionů metrů krychlových lesa, což je 30násobek průměrných ročních kůrovcových těžeb za čtvrt století do roku 2015. "V meziročním srovnání analýzy satelitních snímků došlo k nárůstu plochy těžby na území ČR zhruba o 25 procent a plochy souší o více než 35 procent. Dalším parametrem ukazujícím na nárůst těžby je podle prvních odhadů nárůst exportu kůrovcového dříví," dodávají.

Mezi hlavní kalamitní oblasti nadále patří Vysočina a sousední kraje. "Specifickým případem je okolí NP České Švýcarsko, kde došlo k rozvoji kůrovcové gradace na celém území s následným masivním poškozením porostů v širokém okolí," uvedli.

Riziko šíření kůrovcové kalamity je podle nich letos vyšší než loni. "Do roku 2021 vstupujeme v situaci, kdy kůrovcová kalamita zasáhla největší plochu lesů v historii, kůrovcová těžba dosahuje historických maxim a populace lýkožrouta smrkového v lesích je stále extrémní," sdělili. Pokud bude letos příznivé počasí, očekávají zpomalení šíření, kůrovec by pak mohl napadnout zhruba 20 milionů metrů krychlových dříví. "Pokud by přišel další extrémně teplý a suchý rok, který by umožnil kůrovci tři generace, potom bychom se mohli rychle vrátit k nárůstu napadení porostů v násobcích předchozích let," dodali.

Czech Forest je nezávislou expertní skupinou, která se několik let zabývá lesnickými problémy v republice. Patří do ní lidé z lesnických firem, producentů sadebního materiálu, vlastníků lesů nebo lesnického výzkumu.

Nestátní vlastníci potřebují od státu alespoň 5,8 miliardy korun jako kompenzaci za loňské nízké ceny dříví, uvedli dnes na tiskové konferenci zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Dodali, že jinak nezvládnou obnovovat les po kůrovcové kalamitě a těžit dříví.

reklama