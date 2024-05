Odborníci: Lidstvo kosmickým odpadem čím dál víc zamořuje vesmír

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zdrojem kosmického smetí je v podstatě vše, co lidstvo vynese do vesmíru. Typickým příkladem jsou nepoužívané družice, rakety a další.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kosmický odpad především v podobě družic čím dál více zamořuje vesmír a oběžnou dráhu Země. Dopravit na ní sondy a družice je totiž poměrně levné a využívají toho i soukromé společnosti, uvedli odborníci v rozhovorech, které poskytla ČTK Akademie věd ČR (AV ČR). Hrozí podle nich, že bude docházet ke srážkám s technologickými družicemi, které zajišťují navigaci nebo předpovědi počasí.

Zdrojem kosmického smetí je v podstatě vše, co lidstvo vynese do vesmíru. Typickým příkladem jsou nepoužívané družice, rakety na výnos družic, vybuchlé součásti motorů a zbraně pro odstranění družic, které rozprsknou kosmické smetí do různých kosmických výšek a drah. Vesmírný odpad pak žije svým vlastním životem.

"Největším problémem je smetí na nízkých oběžných drahách, kam lidstvo v posledních letech cílí svou pozornost. Pozorujeme tam největší změnu objemu materiálu za posledních deset až 15 let," řekl Josef Sebera z Astronomického ústavu (ASÚ) AV ČR. V minulosti byly největšími znečišťovateli armádně-vědecké sektory velkých mocností, dnes se do vesmíru dostávají i soukromé podniky.

"Jako společnost nejsme schopni na vesmírný odpad zareagovat a kosmické právo z dob studené války už nestačí. Problém je, že do vesmíru pouští objekty už i soukromé společnosti a najít globální shodu není snadné. Evropská unie chystá nový kosmický zákon, ale ten reguluje jen subjekty působící v Evropě," uvedl Sebera s tím, že řešení bude spočívat v aktivním odstraňovaní vesmírného odpadu.

Podle Pavla Suchana z ASÚ AV ČR je lidstvo na začátku konce pohledu na oblohu, jak ji znalo. "Teď můžeme vidět až 3000 hvězd pouhým okem. Pokud budeme vysílat čím dal větší počet družic a může jich za pár let být až 50 000 i 100 000, bude vidět více družic než hvězd," řekl Suchan.

Vesmírné smetí má také dopad bezpečnost, neboť hrozí větší množství srážek s technologickými družicemi na oběžné dráze zajišťující předpovědi počasí, navigaci nebo podporu záchranného systému. Suchan přirovnal situaci na oběžné dráze k Divokému západu. Řešení má podle něj dvě roviny, právní a technologickou.

"Z pohledu profesionálního astronoma je okolí vesmíru zamořené hodně. Komplikuje nám to práci i provoz satelitů na orbitě. Zároveň to způsobuje radiové a světelné znečištění. Například do našich pozorování svítí něco, co tam být nemá," řekla Soňa Ehlerová z ASÚ AV ČR, která je zástupkyní České republiky v Radě Evropské jižní observatoře (ESO).

Přečtěte si také | BBC: Nejodlehlejší místo na Zemi je hřbitovem sovětského vesmírného smetí

Ehlerová uvedla, že se podmínky pro astronomii budou dál zhoršovat. "Pomohlo by nám, kdyby družice na oběžných drahách nebyly vidět očima. Nebude nám to ničit obrazy oblohy," uvedla astronomka. Vzhledem k tomu, že kosmické právo téměř neexistuje, astronomové se pokoušeli dosáhnout nějaké dohody se soukromými společnostmi napřímo. Kupříkladu firma SpaceX miliardáře Elona Muska se snaží vypouštět družice šetrněji.

reklama