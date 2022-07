Odborníci: Požadavek Evropské komise na snížení spotřeby plynu je reálný, Češi už šetří

Zdroj | depositphotos Při snížení teploty vytápění o jeden stupeň Celsia jde uspořit zhruba pět procent energie, v tomto případě plynu. Požadované snížení o 15 procent by tak znamenalo snížení vytápění o tři stupně Celsia, typicky například z 22 stupňů Celsia na 19.

Požadavek Evropské komise snížit kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu během nadcházející topné sezony spotřebu plynu o 15 procent je reálný. Uvedli to odborníci, které oslovila ČTK. Domácnosti i firmy již nyní s energiemi šetří kvůli vysokým cenám, data ukazují, že spotřebitelé v Česku už ve druhém čtvrtletí snížili spotřebu plynu přibližně o požadovaných 15 procent, dodali experti.

Země Evropské unie by měly kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu omezit během nadcházející topné sezóny spotřebu plynu o 15 procent. Navrhla to Evropská komise v rámci sady opatření, která mají členským zemím zajistit dostatek plynu pro domácnosti a klíčové provozy. Brusel by podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, který by vyžadoval povinná omezení spotřeby v celé EU. Aby pravidla vstoupila v platnost, musí je schválit členské země.

"Snížení spotřeby plynu o 15 procent není nedosažitelný cíl, který by vyžadoval nějaká drastická omezení ve smyslu zavírání provozů. Co se týče základního účelu plynu pro sektor domácnosti, to znamená vytápění, můžeme si to představit, že při snížení teploty vytápění o jeden stupeň Celsia jde uspořit zhruba pět procent energie, v tomto případě plynu," řekl ČTK analytik ENA Jiří Gavor.

Požadované snížení o 15 procent by tak znamenalo snížení vytápění o tři stupně Celsia, typicky například z 22 stupňů Celsia na 19. "Myslím si, že snížení o 15 procent určitě je snížení komfortu, na který jsme zvyklí, nicméně přeci jen to neznamená nutnost obléct se tak říkajíc do vaťáku nebo venkovního oblečení," uvedl Gavor. Dodal, že ČR patří k zemím s nadprůměrnou spotřebou energie na vytápění.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka je snaha o úspory pochopitelná. "Jen je otázkou, zda se to musí dít pod taktovkou Evropské komise. Data ukazují, že spotřebitelé v Česku už ve druhém kvartálu snížili spotřebu plynu přibližně o požadovaných 15 procent. Nepotřebovali žádné prosby, stačil prudký nárůst ceny, který vyprovokoval úspory. Požadavek mi tak přijde trochu zbytečný. Beru ho spíše jako snahu upozornit na napjatý stav na trhu, než že by měl přinést nějaká reálná omezení spotřeby firem či domácností," uvedl Tyleček.

Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal očekává problém se schválením návrhu EK spíše u zemí, které jsou Rusku spíše nakloněny, než u zemí, které na plynu z Ruska nejsou závislé, jako jsou Dánsko, Portugalsko nebo Španělsko.

Tento krok Evropské komise měl měl podle Dohnala ale přijít o čtyři měsíce dříve. "A myslím, že bychom měli omezovat domácnosti, úřady a školy jako první. U nich se opravdu dá snížit teplota, a tak spotřeba bez velkých dopadů. Většina průmyslu totiž může ztlumit spotřebu jen za cenu ztlumení výroby, tedy HDP a daňového inkasa," dodal Dohnal.

