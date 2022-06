Odborníci z Brna pomáhají farmářům v Zambii s přípravou na období sucha

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Odborníci z brněnské agronomické fakulty pomáhají farmářům v Zambii s přípravou na období sucha. Radí jim, jak zajistit dostatek krmiva, pečovat o dojnice nebo hygienicky ošetřit nadojené mléko. Vědci z Mendelovy univerzity do africké země jezdí od roku 2015. Díky dlouhodobé spolupráci se daří zlepšovat životní úroveň tamních farmářů, informovala fakulta na svém webu

Ze zatím posledního výjezdu se vědci vrátili letos na jaře. Na ukázkové farmě se spolu s farmáři věnovali přípravě kukuřičné siláže, zpracování, skladování a hodnocení kvality krmiv. "Soustředili jsme se také na péči o narozená telata. Snažíme se vysvětlovat, že je potřeba, aby se mláďata narodila do období hojnosti, aby nestrádala a krávy měly dostatek mléka. Věnujeme se i hygieně mléka a obecně péči o zvířata," uvedl David Jeník z ústavu chovu a šlechtění zvířat.

Odborníci pravidelně navštěvují především oblasti střední a západní Zambie. "Je to založené na neustálém opakování. Když vše srovnám s rokem 2015, zlepšení rozhodně vidím. Může to někdy vypadat úsměvně, když někomu řeknu, že jsme se posunuli v nádoji třeba o litr mléka. Ale on ten jeden litr může znamenat posun až o 20 nebo 30 procent produkce," vysvětlil Pavel Horký z ústavu výživy zvířat a pícninářství.

V Zambii stráví vědci zpravidla dva týdny, s místními terénními pracovníky ale zůstávají v kontaktu celý rok. "Jsou zaměstnaní v projektu a zodpovídají za to, aby tam všechno fungovalo. Mají přidělenou určitou skupinu farmářů, o které se starají. A s námi v průběhu roku konzultují různé úkoly, které jim dáváme," řekl Jeník.

Vedle toho, že odborníci předávají informace místním, sami se v Zambii inspirují pro své výzkumy. "Máme možnost si v opravdu extrémních podmínkách otestovat pěstování různých pícnin nebo použití krmných doplňků. Vzhledem k fenoménu klimatické změny je to pro nás cenná zkušenost," doplnil Horký.

