Odborník: Na hodnocení kvality ovzduší v karanténě je ještě brzy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | BMJ / Shutterstock Na hodnocení kvality ovzduší ve městech za dobu karantény vyhlášené kvůli koronaviru oproti běžnému stavu je ještě brzy. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na hodnocení kvality ovzduší ve městech za dobu karantény vyhlášené kvůli koronaviru oproti běžnému stavu je ještě brzy. Data ze stanic zatím žádný vliv karantény na ovzduší neukázala, je potřeba delší časový úsek, řekl včera na dotaz novinářů Jáchym Brzezina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Vzhledem k vyhlášené karanténě v republice by bylo předpokládatelné, že se kvalita ovzduší ve větších městech zlepší, a to například i vzhledem k očekávanému poklesu dopravy. Podle Brzeziny data ze stanic ale zatím nic takového neukázala. Problém je podle něj v tom, že se koncentrace znečišťujících látek v průběhu roku velmi mění, a to i ze dne na den, v závislosti na spoustě faktorů. A to od intenzity dopravy, rychlosti a směru větru, teplotního zvrstvení atmosféry, vzájemných reakcí látek v ovzduší, intenzitě vytápění a tak dále. "Pokud budeme tedy předpokládat, že mohla karanténa vést například k omezení dopravy, stále se jedná pouze o jeden z mnoha faktorů, které můžou zapřičinit nárůst či naopak pokles koncentrací oxidu dusičitého v ovzduší," uvedl Brzezina. Hlavním zdrojem oxidu dusičitého v České republice je právě doprava.

Podle Brzeziny je nyní fáze roku, kdy obecně koncentrace znečišťujících látek klesají. Je to dáno mimo jiné i lepšími rozptylovými podmínkami, které obecně bývají horší v zimě. Roli také hraje vytápění, hlavní zdroj prachových částic v ČR, které je logicky významné pouze v chladnou část roku.

"V neposlední řadě je třeba zmínit, že i při odfiltrování všech možných vlivů nemusí mít současná opatření pozitivní vliv. Lze si totiž například představit situaci, kdy člověk za současných podmínek zvolí raději osobní automobil, přestože běžně používá k cestování hromadnou dopravu," uvedl Brzezina.

Podle něj proto v tuto chvíli nelze dělat žádné konkrétní závěry o vlivu karantény na kvalitu ovzduší. "Je potřeba delší časová řada a i po té je otázkou, zda nějaký vliv pozorovatelný bude," uvedl Brzezina.

reklama