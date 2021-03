Odevzdávání odpadu budou v Unhošti sledovat chytré technologie

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com V Unhošti už několik let funguje svoz komunálního odpadu, u kterého si lidé mohu zvolit jeho frekvenci a velikost nádoby. Když více vytřídí, stačí jim menší popelnice a méně častý svoz. Podle starostky má systém efekt průběžně a letos je výrazný. Ilustrační foto

Unhošť na Kladensku využije při odevzdávání odpadu ve sběrném dvoře takzvané chytré technologie společnosti JRK. Město získá přesný přehled o tom, kolik domácnosti odevzdají odpadu, může tak lépe plánovat hospodaření s odpadem, uvedla starostka Unhošti Iveta Koulová (TOP 09).

Obyvatelé města dostali kartičky, které nový systém načte a automaticky propojí se skutečným množstvím a druhem odevzdaného odpadu. Každá kartička má svůj QR kód. "Budeme mít přehled o ukládání odpadu jednotlivých domácností," uvedla starostka Unhošti Iveta Koulová (TOP 09) s tím, že podrobné informace město získá i o objemu jednotlivých druhů odpadu. Součástí systému je mobilní terminál, který ve sběrném dvoře zaznamenává data, a software, který je zpracovává.

Výsledná analýza pak městu například ukáže, kdo dvůr využívá pravidelně a jaký typ odpadu do něj vozí. Radnice pak může zvážit úpravu poplatků. Podle starostky by ale v budoucnu bylo ideální, aby lidé vozili veškerý tříděný odpad právě do sběrného dvora, protože v okolí kontejnerů po městě často vzniká nepořádek a lidé do nich odkládají i nepatřičný materiál. Dvůr má otevřeno od 7:00, a to i v sobotu, aby se zde lidé mohli zastavit třeba při cestě do práce.

V Unhošti už několik let funguje svoz komunálního odpadu, u kterého si lidé mohu zvolit jeho frekvenci a velikost nádoby. Když více vytřídí, stačí jim menší popelnice a méně častý svoz. Podle starostky má systém efekt průběžně a letos je výrazný. Lidé si berou menší popelnice s nižší četností vyvážení, zaplatí tak méně a jsou více motivovaní ke třídění.

Naopak v minulosti, kdy se ve městě platily poplatky rozpočítané na osobu, lidé ke třídění tolik motivovaní nebyli. Město navíc platilo i nastavenou četnost svozů bez ohledu na to, jak lidi třídí, nebo netřídí.

