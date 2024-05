Odpadní vody jediného dolu by mohly pokrýt až 40 % spotřeby lithia v USA

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Americká vláda si dala za cíl, aby byly USA do roku 2030 nezávislé na dovozu lithia, strategické surovině při výrobě baterií do elektroaut a dalších zařízení. Proto hledá jeho nové zdroje. Podle aktuální analýzy by mohlo pokrýt až 40 % poptávky v zemi lithium z odpadních vod vrtů břidlicového plynu Marcellus v Pensylvánii.Nalezení lithia v odpadních vodách v Marcellusu nebylo překvapením. Výzkumníci analyzovali vodu z hydraulického štěpení a věděli, že je zdejší břidlice na tento prvek bohatá. Dosud ale neměli informace o tom, jaké skutečné množství lithia v odpadních vodách je. Své nové výsledky zveřejnili v časopise Scientific Reports

Celkové množství lithia v odpadních vodách z frakování břidlic v Marcellusu by mohlo pokrýt 38–40 % současné domácí spotřeby lithia. Tedy za předpokladu, že by se z ní podařilo získat 100 % lithia a jeho extrakce by se ekonomicky vyplatila.

Podle Justina Mackeyho, výzkumníka z National Energy Technology Laboratory, dokáží vědci v laboratoři extrahovat lithium z vody s více než 90% účinností.

V USA sice probíhá těžba lithia, ale Mackey říká, že tohle je jiné. „Jde o odpadní produkt a my hledáme způsob, jak ho využít k něčemu prospěšnému,“ vysvětluje Mackey. Kromě Pensylvánie by mohly být další odpadní vody bohaté na lithium například v Západní Virginii.

V současné době se velká část lithia pro americký trh těží v Chile a zpracovává v Číně.

