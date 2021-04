Olomoucký kraj pomůže rybářům s náklady na likvidaci otravy v Bečvě

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Policie otravu Bečvy nadále prověřuje, stále ale čeká na posudek znalce týkající se havárie. Soudní znalec Jiří Klicpera už dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vypracování.

Olomoucký kraj poskytne rybářskému svazu příspěvek 200 000 korun na úhradu části nákladů, které mu vznikly při likvidaci následků loňské ekologické havárie na Bečvě. ČTK to sdělil hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN). V řece loni v září uhynuly desítky tun ryb a dalších vodních živočichů, které rybáři museli odvézt to kafilerie. Příčina ekologické havárie nebyla zatím objasněna. Rybáři se nyní snaží v otráveném úseku Bečvy postupně obnovit život.

"Na jednání se zástupci rybářů jsme se dohodli, že jim kraj poskytne peníze na to, aby se s katastrofou na Bečvě dokázali lépe vypořádat. Chtěl bych poděkovat rybářům i složkám záchranného systému za to, jak rychle a profesionálně reagovali. Zároveň tímto opakovaně vyjadřuji údiv a nespokojenost s vývojem vyšetřování, které ani po sedmi měsících nepřináší odhalení zbabělého viníka této bezprecedentní ekologické havárie,“ uvedl Suchánek.

Kromě finanční pomoci s úhradou nákladů spojených s likvidací následků otravy v Bečvě pomůže kraj také na poli legislativním. Například shromažďuje připomínky k vodnímu zákonu, který má do budoucna podobné události řešit. "Hned na začátku listopadu jsem na nedostatky vodního zákona upozornil příslušné ministerstvo. Byla nám přislíbena náprava do konce února, a to formou novely. Tento návrh přichází až nyní a je zřejmé, že má vážné nedostatky. Olomoucký kraj ve spolupráci se Zlínským a dalšími kraji shromažďuje k novele připomínky. Věřím, že se nám zákon podaří opravit," uvedl krajský radní Martin Šmída (Piráti a STAN).

Policie otravu Bečvy nadále prověřuje, stále ale čeká na posudek znalce týkající se havárie. Soudní znalec Jiří Klicpera už dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vypracování, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru. Kdy je nejzazší nový termín pro dokončení posudku, není jasné. Na začátku února Klicpera v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. O několik dní dříve v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

