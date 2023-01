Opozice nesouhlasí s nominací Hladíka na ministra, Havlíčkovi vadí dvojí metr

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Budova ministerstva životního prostředí v Praze.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Opozice nesouhlasí s trvající nominací místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka na ministra životního prostředí. Místopředsedovi ANO Karlu Havlíčkovi vadí dvojí metr, když lidovci dříve tlačili na odstoupení Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) z vedení Sněmovny. Pro SPD je jmenování Hladíka nepřijatelné, je totiž součástí závažné korupční a kriminální kauzy, napsal ČTK šéf hnutí Tomio Okamura.

Širší vedení KDU-ČSL Hladíkovu nominaci potvrdilo. Lidovci středeční odmítnutí prezidenta Miloše Zemana jmenovat Hladíka označili v usnesení za protiústavní. Rozhodli také, že Hladík bude na ministerstvu od pondělí náměstkem. Premiér Petr Fiala (ODS) trvá na jeho jmenování, očekává, že situace se vyřeší během několika týdnů v souladu s ústavou.

Podání návrhu na Hladíkovo jmenování oddálila kauza přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila.

"Kážou vodu, pijí víno. Byli to hlavně lidovci, kteří nekompromisně požadovali, aby Jana Mračková Vildumetzová skončila na pozici místopředsedkyně Sněmovny, a to jen kvůli tomu, že na její svatbě byl člověk spojovaný s kauzou Dozimetr," uvedl Havlíček. Nikdy s ním nespolupracovala, byl to známý jejího manžela. Ona pod tlakem odstoupila," dodal.

Mračková Vildumetzová rezignovala na pozici místopředsedkyně dolní komory k 30. září. Byla terčem kritiky kvůli tomu, že podnikatel Zakaría Nemrah, obviněný v kauze Dozimetr, byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte, o čemž tehdy informovaly servery Neovlivní a Seznam Zprávy.

"A nyní bez mrknutí oka trvají na p. Hladíkovi jakožto ministrovi, ačkoliv je přímým účastníkem brněnské kauzy. Dvojí metr. To mi vadí víc než osoba p. Hladíka," doplnil Havlíček.

"Hnutí SPD považuje toto jmenování za nepřijatelné. Petr Hladík je totiž součástí závažné korupční a kriminální kauzy ohledně nezákonného přidělování městských bytů ve velkém rozsahu na úrovni orgánů statutárního města Brno," uvedl Okamura a připomněl zásah policie v Hladíkově kanceláři.

Záležitost není podle předsedy SPD ani zdaleka vyřešena, stejně jako není zcela jasná Hladíkova role v ní. "Navíc, Hladík nabízel již minulý měsíc lukrativní politické trafiky na ministerstvu za statisíce korun svým lidoveckým spolustraníkům, aniž by měl s ministerstvem cokoli společného. To je rovněž nepřijatelné," dodal Okamura.

O tom, že Hladík rozeslal lidovcům dopis, v němž nabízel posty na ministerstvu, informoval v prosinci deník Mladá fronta DNES. Lidovci podle listu krok hájili jako snahu informovat o výběrovém řízení.

reklama