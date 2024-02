Orel mořský se po mnohaměsíční léčbě mohl u Horní Cerekve vrátit do přírody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pracovníci Stanice Pavlov, která pečuje o handicapovaná zvířata, vrátili do volné přírody asi ročního orla mořského. Dopoledne ho vypustili na poli nedaleko Horní Cerekve na Pelhřimovsku, kde se vyhublé mládě neschopné lovit v létě minulého roku našlo. Několik příštích let ho budou moci sledovat pomocí vysílačky, kterou má na zádech. Orel mořský je kriticky ohrožený druh, na Vysočině nyní hnízdí 13 párů, řekl ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Jeden pár se uhnízdil i u Horní Cerekve. Jeho mládě našli loni v červenci chlapci, kteří se šli koupat. Mysleli si, že našli káně. Donesli ho na obecní úřad, kde ho v místní knihovně uložili do truhly. "Když jsme pro káně přijeli, až na místě jsme zjistili, že se jedná o trochu většího dravce," řekl Karafiát. Veterináři díky rentgenovým snímkům zjistili, že orel má plísňové onemocnění vzdušných vaků, kvůli kterému nedokázal udýchat lov kořisti, proto hladověl.

Komplikovanou léčbu znesnadňovalo i to, že zvíře mělo navíc zlomenou nohu. Náklady na léčbu odhadl Karafiát na několik desítek tisíc korun.

Součástí rekonvalescence orla, který byl kroužkovaný už na hnízdě, byl i pobyt ve velké voliéře, kde se mimo jiné potvrdilo, že dokáže lovit. S vypuštěním do přírody záchranáři čekali kvůli počasí, původně bylo naplánované na prosinec. Bylo ale důležité, aby nebyly silné mrazy a zamrzlé rybníky.

Vysílačka, se kterou odletěl, bude pracovníky stanice průběžně informovat o tom, kde se orel nachází. Měli by ho tak najít v případě, že bude zesláblý. Vysílačka se nabíjí pomocí solárního článku, fungovat by měla několik let. Obdobnou životnost mají také pásky, které ji drží na orlovi. Po několika letech se rozpadnou a zvíře vysílačku ztratí. Bude to zřejmě dřív, než dospěje. "Nás bude samozřejmě zajímat mimo to, v jaké je orel kondici a jak se dokázal uplatnit v přírodě, i to, jestli se bude pohybovat v okrsku třeba České republiky, nebo jestli poletí někam do zahraničí. A jestli se bude vracet k nám," řekl Karafiát.

Orli mají většinou jedno až dvě mláďata, dospívají jako pětiletí. Ve volné přírodě mohou žít okolo 30 let, v zajetí při vhodné péči i déle.

V přírodě nemají orli přirozeného nepřítele, nejvíc je ohrožuje člověk. "Každoročně se řeší otravy, zejména právě u orlů mořských. Jsou mrchožrouti, vyhledávají uhynulou kořist. A když je na zemi otrávená kořist, tak se orel dokáže taky otrávit. V letošním roce už jsme řešili dva takové případy," řekl Karafiát.

Stanice v Pavlově funguje přes 30 let. Obecně prospěšná společnost působí v celém kraji, pořádá také různé akce a prohlídky pro školy a veřejnost. Zaměstnává i lidi se zdravotním znevýhodněním. Loni přijala rekordní počet zvířat. Bylo jich 1291, o 127 víc než v roce 2022, nejčastěji to byli zranění a nemocní ptáci. Téměř polovinu živočichů, o které v Pavlově pečovali, tvořila mláďata. Mezi zvířaty, o které se ošetřovatelé stanice starali, byly i kriticky ohrožené druhy. Kromě orla mořského i netopýr černý a také silně ohrožené druhy, mezi které patří dudek chocholatý, ledňáček říční nebo kulíšek nejmenší.

reklama