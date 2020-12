Orli královští na jihu Moravy letos vyvedli sedm mláďat

Zbyněk Šeděnka 11.12.2020 11:59 Reaguje na Miroslav Vinkler

Chycení takového debila je spíše otázkou náhody. Bylo by ale dobré, kdyby se to aspoň občas podařilo. A souhlasím s tím, že ty tresty by měly být drastické.

