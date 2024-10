Ornitologové chtějí rozšířit pastvu skotu i na další místa jižní Moravy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Ryška / ČSO Uherský stepní skot připravuje spásáním pastvinu pro husy velké.

Jihomoravští ornitologové chtějí rozšířit pastvu uherského skotu i na další místa v kraji, shánějí na to peníze. Pastva skotu zatím ve dvou lokalitách na Hodonínsku se podle nich osvědčila. ČTK to řekl jednatel Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpar Čamlík.Menší stádo uherského skotu se pase v ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku spolu s ovcemi a příležitostně i koňmi. I díky pastvě v lokalitě vyklíčily vzácné druhy rostlin, mizí naopak náletové dřeviny či nepůvodní zlatobýl. Pastva má podle ornitologů, kteří se o lokalitu starají, také významně pozitivní efekt na druhovou pestrost. Menší stádo uherského skotu se pase i u hodonínského Pánova.

"Uherský skot se nám velmi osvědčil, dělá skvělou práci. Krávy jsou nenáročné, netrpí na nemoci, skvěle zvládají těžké podmínky, výborně zvládají zimy," uvedl Čamlík. Ornitologové proto chtějí pastvu uherského skotu rozšířit i na další lokality, založili proto sbírku. Peníze shánějí na nákup a dopravu 30 krav, kdy polovina z nich bude vypásat louky v Přírodní památce Trkmanec-Rybníčky u Rakvic na Břeclavsku, druhá zamíří na přírodní památku Vypálenky u Moravského Písku. Nákup chtějí částečně financovat i z programu Life in Salt Marshes, cílová částka 200 000 korun odpovídá čtvrtině celkových nákladů.

"Začali jsme s monitoringem a průzkumem, komunikací s veřejností, od začátku jsme se snažili o ochranu ptáků. Podle nás to ale nestačí. Uvědomili jsme si, že abychom ty populace a druhy ptactva u nás měli, musíme začít s aktivním managementem. Tedy obnovovat biotopy a udržovat je ve vhodném stavu. A na to se skvěle hodí právě krávy a zvířata obecně. Je to logické vyústění naší snahy o ochranu ptactva," uvedl Čamlík.

Krávy uherského skotu by se podle něj mohly v nových lokalitách pást ještě do konce roku. Dorazit by měly z maďarské stepi Hortobágy.

