Ornitologové od počátku roku našli 32 ptáků otrávených hlavně karbofuranem

Foto | Klára Hlubocká / Klára Hlubocká / Česká společnost ornitologická Terénní psí jednotka ornitologů existuje od roku 2017 a od té doby ornitologové předali policii 115 případů s více než 500 otrávenými zvířaty. Například tento měsíc kriminalisté na základě spolupráce s ČOS dopadli muže, který podle nich na Břeclavsku karbofuranem trávil zvířata, včetně kriticky ohrožených dravců.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ornitologové našli v ČR od počátku letošního roku 32 otrávených ptáků, většinou dravců. Více než polovina otrávených ptáků byly káně lesní, vedle toho byl otráven orel mořský, moták pochop, jestřáb lesní a deset krkavců velkých. Ve většině případů zvířata zemřela po otravě zakázaným karbofuranem, uvedla Česká ornitologická společnost (ČOS). Za celý loňský rok ornitologové zaznamenali 73 otrávených ptáků.

ČOS uvedla, že držení karbofuranu je v Evropské unii zakázané od roku 2008 pro jeho přílišnou jedovatost. Dříve se karbofuran používal jako pesticid v zemědělství. Tento jed po požití ochromí nervovou soustavu a zvíře umírá za plného vědomí v bolestech a křečích. "Jedná se o mimořádně krutý způsob usmrcení a návnady pohozené v přírodě jsou nebezpečím pro vše živé, od ptáků přes lišky, kuny, ale například i pro psy na vycházce," uvedla psovodka ČOS Klára Hlubocká, která s vycvičenými psy hledá otrávené návnady a jejich oběti a podklady předává policii.

Karbofuran zabíjí až čtyři živočichy v řadě, podle ornitologů lze nalézt zvířata, která se otrávila poté, co sežrala části jiného otráveného živočicha. "Letos v březnu na Pelhřimovsku někdo otrávil vydru. Z té se následně otrávila čtyři káně, přičemž jednu z nich jsme našli přímo ve vodě, jak u ní ochrnutí po otravě nastalo velmi rychle. Podobně to bylo na Žďársku, kde přímo na otráveném krkavci ležela káně," doplnila Hlubocká. Za loňský rok podle ní ornitologové evidují 90 otrávených zvířat, letos je to zatím vedle 32 ptáků i 18 savců.

Přečtěte si také | Zdeněk Vermouzek: Karbofuran si oběti nevybírá. Používat ho jako jed na dravce je barbarství

Terénní psí jednotka ornitologů existuje od roku 2017 a od té doby ornitologové předali policii 115 případů s více než 500 otrávenými zvířaty. Například tento měsíc kriminalisté na základě spolupráce s ČOS dopadli muže, který podle nich na Břeclavsku karbofuranem trávil zvířata, včetně kriticky ohrožených dravců. Vyšetřování začalo po nálezech několika uhynulých zvířat, u kterých se prokázala otrava karbofuranem. Muž je obviněný z několika trestných činů, jednak v souvislosti s přechováváním zakázaného karbofuranu, jednak kvůli týrání zvířat a neoprávněnému nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. V případě odsouzení mu hrozí až šestileté vězení.

reklama