OSN: Svět je na cestě ke zvýšení emisí o 10,6 procenta do roku 2030

Celosvětové emise skleníkových plynů vzrostou do roku 2030 o 10,6 procenta ve srovnání s rokem 2010, pokud země splní své současné závazky v oblasti klimatu. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnila OSN. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) při OSN ale uvádí, že pro naplnění cíle udržet oteplení maximálně na 1,5 stupně je třeba do roku 2030 snížit emise o 43 procent.

Vzhledem k tomu, že světoví lídři se mají od 6. listopadu sejít v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde se do 18. listopadu koná klimatická konference COP27, odborníci uvedli, že je naléhavě nutné přijmout další opatření.

"Na loňské konferenci OSN o změně klimatu v Glasgowě se všechny země dohodly, že znovu přezkoumají a posílí své klimatické plány," uvedl v prohlášení výkonný tajemník OSN pro změny klimatu Simon Stiell. "Skutečnost, že od COP26 bylo předloženo pouze 24 nových nebo aktualizovaných klimatických plánů, je zklamáním," dodal.

Patří mezi ně Bolívie, Vanuatu a Uganda, jakož i země s velkým objemem emisí, Indie a Indonésie. Druhá jmenovaná země, v níž většina emisí pochází z odlesňování a kácení rašelinišť, nyní uvádí, že do roku 2030 sníží úroveň emisí nejméně o 31,9 procenta.

V celosvětovém měřítku se svět kvůli nedostatečným závazkům může do roku 2100 oteplit o 2,5 stupně Celsia ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí. Přesto nárůst emisí o 10,6 procenta představuje mírný pokrok. Podle loňského hodnocení OSN byl svět na cestě ke zvýšení emisí o 13,7 procenta do roku 2030.

