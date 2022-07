Ostrava nechala ošetřit další stromy napadené klíněnkou jírovcovou

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Alvesgaspar / Wikimedia Commons Při takzvané endoterapii je do kmenů stromů za pomocí speciálních tlakových zařízení aplikován koncentrát účinné látky, insekticidu. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ostrava pokračuje v boji proti klíněnce jírovcové. S pomocí injektáží účinné látky nechala v tomto měsíci ošetřit dalších 113 jírovců maďalů napadených tímto listožravým hmyzem. Stromy jsou díky ošetření zelené a neopadá jim brzy listí, sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

"S tímto efektivním způsobem ošetření jírovců jsme započali již v roce 2017, přičemž účinek této péče je zřejmý i pouhým okem, ošetřené stromy zůstávají zelené po celou dobu vegetace, zdravotní stav napadených stromů se výrazně zlepšuje. Ošetření je však nutno zajišťovat systematicky, ideálně v doporučovaných dvou až tříletých intervalech. Současně je zapotřebí ošetřit i sousední napadené stromy tak, aby byla snížena četnost napadení stromů a populace klíněnky," uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO). Dodala, že pokud jsou stromy ošetřovány systematicky a dlouhodobě, nezpůsobuje na nich klíněnka větší škody. Město proto chce tento způsob využívat i v následujících letech.

Při takzvané endoterapii je do kmenů stromů za pomocí speciálních tlakových zařízení aplikován koncentrát účinné látky, insekticidu. "Látka byla napouštěna pomocí jehel do předem připravených vývrtů tak, aby strom následně injektovanou látku rozvedl vodícími pletivy do všech jeho částí, tedy i do listů, které bývají požírány housenkami klíněnky jírovcové. Samotná přítomnost insekticidních látek v listoví pak způsobuje minimální životnost škodlivých housenek a snižování celkové populace klíněnky, což se naopak pozitivně projevuje na stavu takto ošetřených jírovců, které pak předčasně nehnědnou a neopadávají," vysvětlila mluvčí.

Letos byly injektáží ošetřeny stromy v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. K vytipování vhodných jírovců napomohla také dokončená inventarizace stromů v tomto obvodu, kde bylo v posledních dvou letech ošetřeno 563 jírovců. Od roku 2017 nechala Ostrava provést 3321 injektáží proti klíněnce jírovcové, ošetřeny tak byly stromy rostoucí ve všech částech města. Náklady přesáhly 3,4 milionu korun bez DPH.

reklama