Ostrava znovu podpoří ozdravné pobyty, připraveno má 27 milionů korun

Ostrava znovu podpoří ozdravné pobyty dětí. Ve Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší má město připraveno 27 milionů korun, z toho je 1,5 milionu korun vyčleněno pro soukromé školy, sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Ostrava dětem ze základních a mateřských škol i víceletých gymnázií přispívá na pobyty na čerstvém vzduchu během topné sezony od roku 2010. Loni na podzim zastupitelé rozhodli, že příspěvek na dítě navýší z 6000 na 7500 korun.

"Minimální délka jednoho ozdravného pobytu musí být čtrnáctidenní, dále prostředky z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší lze využít na náklady spojené s ubytováním a stravou, též na samotnou dopravu k místu pobytu, ozdravný program a zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru," uvedl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Z dotace mohou školy hradit také pojištění nebo další poplatky související s pobytem.

"Výše finanční podpory na pobyt jednoho žáka činí 7500 korun, přičemž kdo podá řádnou žádost v oficiálním termínu do 25. května, může v případě zůstatků prostředků ještě do 9. října podat mimořádnou žádost o navýšení poskytnutého příspěvku," doplnil Boháč.

Školáci se nejčastěji jezdí rekreovat do Beskyd, ale například i do Orlických hor či Jeseníků. Pobyty se musí uskutečnit od začátku listopadu do konce dubna příštího roku. Jednotlivé žádosti nejdříve posuzuje komise životního prostředí, následně pak orgány města.

