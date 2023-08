Ostravská zoo poprvé odchovává mláďata vzácných jeřábů bělošíjích

Foto | E. Gombala / Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada poprvé odchovává mláďata vzácných jeřábů bělošíjích. Přestože je zoo chová od roku 2007 a o deset let později sestavila i rodičovský pár, poprvé se rozmnožení podařilo až letos, řekla ČTK mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Poprvé pár zahnízdil v roce 2019, ale vejce byla neoplozená. Po opakovaných nezdarech snesla letos samice první oplozená vejce, ze kterých se vylíhla dvě mláďata. Zoo Ostrava je jednou ze čtyř evropských zoo, kde v letošním roce jeřábi bělošíjí odchovávají potomky," uvedla mluvčí.

Zoo s chovem začala dovozem dvou samců, v roce 2017 jednoho ze samců vyměnila za samici. "V letošním roce začalo hnízdní období již v březnu, kdy samec zvýšenou vokalizací a svatebními tanci lákal samici k páření. Nepřeslechnutelné troubivé zvuky se rozléhaly po celém okolí expozic Tibetu a Číny. První snůška byla opět neoplozená," uvedla inspektorka chovu Yveta Svobodová.

Na jaře ale chovatelé výrazně upravili terén výběhu, jeřábům v něm nechali více materiálu ke stavbě hnízda. "Změnili jsme i krmnou dávku – používáme jiný typ granulí a zvýšili jsme podíl hmyzu," doplnila Svobodová. V květnu si jeřábi opět začali budovat hnízdo z přirozeného materiálu v blízkosti jezírka, do kterého samice snesla dvě vejce, která už byla oplozená.

Mláďata jsou po vylíhnutí pokryta rezavohnědě zbarveným prachovým peřím, brzy dovedou běhat a rychle rostou. "Oba rodiče zvládají svou rodičovskou premiéru velmi dobře, mláďata vodí a krmí speciální míchanou směsí sestávající ze strouhaného vařeného vejce, vařené rýže, mletého vařeného masa, krouhané zeleniny, tvrdého drobeného tvarohu, pampeliškového a jetelového listí, kopřiv a směsi pro hmyzožravé ptáky. K tomu jim chovatelé podávají množství hmyzu, především rozmražených cvrčků," řekla Nováková.

Jeřábi bělošíjí v Zoo Ostrava obývají výběh nedaleko vstupu do zahrady. Výběh je za normálních okolností průchozí pro návštěvníky, nyní je ale uzavřen, aby měli jeřábi dostatečný klid při péči o své první potomky. Jeřáb bělošíjí dorůstá do výšky 125 centimetrů s rozpětím křídel okolo dvou metrů a může vážit až 6,5 kilogramu. Žije na travnatých územích, podmáčených loukách a bažinách v okolí sladkých vod v severovýchodním Mongolsku, severovýchodní Číně a na jihovýchodě Ruska. Je tažný, zimuje v Japonsku, Číně a Koreji. V lidské péči se mohou dožít až 45 let. Jeřáb bělošíjí je zařazen v Červeném seznamu ohrožených druhů v kategorii zranitelný. Početnost populace ve volné přírodě se odhaduje na 3700 až 4500 dospělých jedinců. Ohrožuje je hlavně vysušování mokřadů, kvůli kterému ptáci přicházejí o vhodná hnízdiště.

