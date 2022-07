Papež v dopise setkání mládeže v Praze vyzval k omezení fosilních paliv i masa

Břetislav Machaček 12.7.2022 18:51

Církev setrvává ve svých zkostnatělých dogmatech i přes všechna vědecká

poznání a lpí na utopických představách Světa. Je to ale stále totéž a

to, že kážou vodu a sami pijí pouze víno. Utáhněte si opasky, ale do

kasičky přispějte na zlaté ornáty a na bohatství církve. Církev káže

o duchovnu a je materialistická, když hromadí bohatství pozemské. Prý

na charitu! Copak je třeba nosit zlaté ornáty, při obřadech pít ze

zlatých číší a chrámy zdobit drahými kovy a drahokamy? Mne tímto

církev nikdy nepřesvědčí o čistotě svého chování a nechci připomínat

ani jiné excesy, kterých se v minulosti dopustila a dopouští nadále.

Pominu-li, že je papež hlavou katolické církve , tak jsme dnes svědky

sporu dvou větví Pravoslavné církve a stranění rozdílným stranám

konfliktu na Ukrajině. Církev by měla lidi spojovat a nikoliv dělit

podle toho, která strana je k ní štědřejší a vstřícnější. Byl jsem

před 30. roky v kyjevské Lávře( pravoslavný mužský klášter) a byl to

pro mne šok, s čím vším mniši kupčili a jak podvodně. I ty obyčejné

svíčky jsme si museli povinně koupit prý na prohlídku osvětlené krypty

s mumiemi mnichů a nakonec povinně odložit na konci prohlídky prý k

dohoření pod křížem. Obratem je jeden mnich uhasil, posbíral a prodal

dalším návštěvníkům. Být věřící, tak asi těžce ponesu, že má obětina

je předmětem opakovaného prodeje. Takovéto chování je hnus a šlo tu

pouze přivýdělek k tučnému vstupnému. Prodávané ikony byly tak

odfláknuté, že z prken čouhaly třísky a barva špinila ruce. Prostě

pouze šunt a podvod a nyní taky to stranění každé z větví někomu

jinému. Bohužel běžná praxe i za 2. sv. války, kdy neměla církev

problém žehnat soupeřům a vydávat pasy nacistům, aby mohli utéci

před světskou spravedlností. Prostě tomu pánovi nevěřím, že to

myslí upřímně a musel by mne přesvědčit činem, jakým by bylo se

vzdát pozemského majetku ve prospěch chudých a už další majetek

nehromadit vybíráním do kasiček údajně na charitu. Argument, že

majetek vytváří výnosy na tu charitu tak kulhá dalším vybíráním

nedaněných milodarů . Církve jsou nejbohatšími "firmami" na počet

zaměstnanců a hlásá o skromnosti na pozemském světě.

Odpovědět