Pardubice a okolní obce zvažují soudní spor kvůli spalovně v Rybitví

Město Pardubice zvažuje, že se obrátí kvůli plánované spalovně nebezpečných odpadů na soud. Firma AVE CZ o modernizaci a zprovoznění zařízení v Rybitví usiluje od roku 2006. Projekt si místní lidé nepřejí. Možnosti soudního sporu teď prověřují městští právníci. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

"Připravujeme si podklady, materiály, aby to mělo šanci na úspěch. Chtějí se k tomu připojit i okolní obce," řekl Nadrchal. Do dvou týdnů by podle něj mohlo právní oddělení města vydat stanovisko, zda je soudní cesta optimální.

Na město se nedávno obrátil Miroslav Rubeš, který proti spalovně bojuje od počátku, byl inspektorem pro životní prostředí i komunálním politikem. Pardubice mohou podle Rubeše, který spolupracuje s právníkem, podat přezkumné řízení směřované k ministrovi životního prostředí. Nebo jít soudní cestou a napadnout stanovisko ministerstva. "Podle mě je to snadno napadnutelné," řekl.

Projekt spalovny získal v květnu důležité kladné stanovisko vlivu na životní prostředí a může pokračovat v přípravě, radnice by například měla podat žalobu, řekl Rubeš ČTK. "Už je to pět měsíců, co firma dostala souhlasné stanovisko, to je nejvyšší čas něco dělat. Město se mohlo vyjádřit hned druhý den. Spalovna by tady neměla být. Proti tomu bojuji 16 let," řekl Rubeš.

Právníci původně městu soudní cestu nedoporučili. Proti EIA není možné se odvolat, odvolání je možné podat až v následujících řízeních, u stavebního povolení a integrovaného povolení. "Naši právníci se domnívají, že z tohoto důvodu by nám to soud vrátil," řekl Nadrchal.

Přezkumné řízení je nejspíš cesta, jak rozhodnutí vlivu na životní řízení zpochybnit. Pokud se přímo nezapojí město, je možné, že do soudního sporu vstoupí okolní obce, které spalovnu také nechtějí. Nadrchal se ale obává toho, aby to nebylo kontraproduktivní.

"Mám ale jednu obavu, EIA byla vydaná s podmínkami, některé z nich jsou poměrně přísné a možná nesplnitelné. Znamenají třeba spolupráci s Rybitvím, které bylo zásadně proti projektu. Bojím se, že třeba EIA zrušíme a vrátíme to na začátek a ministerstvo to pak vydá znovu bez takto přísných podmínek," řekl Nadrchal.

Rubeš opakovaně vysvětluje, že spalovna zhorší ovzduší a ohrozí zdraví lidí, škodlivých látek bude vypouštět řadu, k tomu navíc limity jsou v krajském města převyšovány jinými znečišťovateli už dávno, uvedl.

"Firma ví, že například u vysoce karcinogenního benzoapyrenu je překračován roční imisní limit na Pardubicku, ale další jeho zvýšení je podle ní pro zdejší občany akceptovatelné. To je úplná nehoráznost, přímo nemravné," řekl Rubeš.

Spalovnu v minulosti vlastnila Synthesia, v roce 2006 odstavené zařízení koupila firma AVE CZ, která usiluje o zprovoznění. Spalovna by měla tepelně zpracovávat odpady zejména z průmyslových podniků. Projektovaná maximální kapacita zařízení je 20.000 tun především nebezpečných odpadů ročně. Ministerstvo vydání kladného stanoviska vlivu na životní prostředí v květnu podmínilo 45 podmínkami, které musí investor splnit.

