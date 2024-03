Pardubice sázejí odolnější stromy a keře, které zvládnou větší horko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Postupné oteplování, horká a suchá léta proměňují péči o zeleň v Pardubicích, více je potřeba zalévat záhony i stromy a zahradníci například sázejí odolnější kultivary, které zvládnou tepelné výkyvy, řekla zahradnice ze Služeb města Pardubic Iva Horáková. Včera firma vysazovala stromy v Polabinách.

"Byla tady na náměstíčku přestárlá zeleň, staré stromy a keře. Opravdu se snažíme kácet suché stromy, které jsou nebezpečné. Suché stromy často jen snížíme do zdravé části a necháváme ho stát," řekla Horníková.

Na náměstí v Polabinách I za dopoledne zahradníci vysadili devět stromů, platany a okrasné hrušně. Budou tam také záhony trvalek, cibulovin a keře, vše obklopené mulčovací kůrou. "Platany, až vyrostou, vytvoří stín, hrušky jsou okrasné, pěkné," řekla Horníková.

Některé stromy jsou náchylnější na horké počasí a rychlé změny teplot, což jsou například borovice. "Musíme počítat s tím, že přicházejí horké letní měsíce, kupujeme proto další kropičku, abychom stíhali zalévat. Některé kultivary hůře snášejí horko, borovice napadá sypavka, mají houbovitou chorobu," řekla Horníková.

Místo borovic nebo smrků, které ohrožuje kůrovec, služby sázejí stromy, které jsou odolnější. "Předtím jsme sázeli víc jehličnanů, nedělá jim dobře teplotní šok. Sázíme proto jiné kultivary, cedry, víc jedliček. Mezi listnáči jsou to habry, javory, lípy velkolisté, které lépe snášejí proměnlivé počasí než lípy malolisté," řekla Horníková.

Podnik se podle Horníkové snaží sázet co nejvíc stromů a vysazovat záhony. Jaro v Pardubicích teď evokují narcisy, krokusy a modřence, které kvetou v trávnících. "Sázeli jsme je teď na Dubině. Dělá se to pro lidi, na jaře to vypadá moc hezky," řekla zahradnice.

Služby města Pardubic se starají o zeleň v městských obvodech II a III nebo o Tyršovy sady. Sečou trávníky, sázejí novou zeleň, zalévají, pečují o vzrostlé stromy a keře. Často se potýkají i s vandaly, kteří jejich práci ničí. "Vandalové teď zlomili pětiletý strom, zlomili ho vejpůl, mohl krásně růst, je ho škoda," řekla Horníková.

