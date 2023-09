Pátrání po lochnesské příšeře skončilo bez důkazů o její existenci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Největší pátrání po lochnesské příšeře za posledních 50 let přineslo několik zpráv o možných pozorováních tohoto bájného živočicha, ale nic průkazného, uvedl dnes portál Deutsche Welle. Novodobý mýtus o lochnesské příšeře, zkráceně Lochnesce nebo Nessie, se objevil před 90 lety.

Dvě stovky dobrovolníků v neděli ukončily největší pátrání po lochnesské příšeře za poslední půlstoletí, nepodařilo se jim ale předložit žádný přesvědčivý důkaz o její existenci. Účastníci pozorování živočicha hledali z břehů jezera celý víkend pomocí nejmodernějších vědeckých metod a dronů. Další lovci příšer se k nim připojili prostřednictvím webových kamer.

Vedoucí projektu Alan McKenna uvedl, že obdržel řadu dalších videí a tipů od lidí, kteří sledovali živě přenášené záběry slavného jezera na Skotské vysočině. Projít data a oddělit fakta od zbožných přání však podle něj bude trvat dlouho.

Místní hotelová manažerka Aldie Mackayová v dubnu 1933 uvedla, že viděla v jezeře tvora podobného velrybě. O jeho pozorování informovaly noviny Inverness Courier a tehdejší redaktor Evan Barron navrhl, že o tvorovi se bude psát jako o monstru. Záhadou se od té doby inspirovaly knihy, televizní pořady a filmy a místu přinesla zájem turistů.

Pátrání o tomto víkendu zorganizovalo středisko Loch Ness v Drumnadrochitu a dobrovolnický výzkumný tým s názvem Loch Ness Exploration. Nad jezerem létaly drony vybavené infračervenými kamerami a k detekci neobvyklých zvuků pod vodou pátrači použili hydrofon.

Manažer střediska Loch Ness Paul Nixon tvrdí, že akce nebyla jen reklamním trikem, ale ukázala, že fascinace lochnesskou příšerou je stejně silná jako kdykoli předtím. "Věřím, že v hlubinách jezera Loch Ness se skrývá něco velkého. Teď nevím, jestli je to příšera - nevím, co to je, ale počítám s tím, že tam dole něco je," dodal.

