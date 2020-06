Peněz na zdržení vody je dost, obce podle ministra odrazuje administrativa

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere "Někde je to majetkově problematické, ale spíš žadatele odradí, že je s tím spojena administrativní zátěž. Tu se snažíme výrazně snížit," uvedl Brabec.

Peněz na zadržení vody v krajině je dostatek, obce a další vlastníky ale často odrazuje administrativa. Do budoucna by se však měla administrativní zátěž při žádání o dotace snížit. V Česku nyní vznikají stovky tůní, mokřadů a remízků, nových projektů by však mohlo být výrazně více. Novinářům to při návštěvě Postupic na Benešovsku řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

"Někde je to majetkově problematické, ale spíš žadatele odradí, že je s tím spojena administrativní zátěž. Tu se snažíme výrazně snížit," uvedl Brabec. Podle něj je o podobná opatření v poslední době přesto větší zájem a už na začátku letošního roku tak mohlo být schváleno 217 nových projektů v podobě úprav vodních toků či budování tůní, mokřadů, remízků či stromořadí v krajině za miliardu korun.

"Jsou to opatření, která jsou rychlá, levná a dají se jich dělat tisíce ročně," uvedl Brabec, který si spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ČSSD) prohlédl projekt tůní u Postupic na Benešovsku. Vybudoval je vlastník pozemků, majitel zámku Jemniště Jiří Sternberg, ještě v době než se stal v obci starostou.

Na projekt získal dotaci 1,3 milionu Kč. Díky tomu vznikla soustava menších a větších tůní, která pomůže nejenom dotovat podzemní vody a zlepšit místní mikroklima, ale má význam i pro ochranu přírody a biologickou rozmanitost druhů. "Život je tady bohatší, jsou to mraky žab, které jsou slyšet, létají sem černí čápi a hnízdí divoké kachny," řekl Sternberk ČTK a Českému rozhlasu.

