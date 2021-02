Pěstitelů vinné révy na jihu Moravy je méně, plocha vinic ale rostla

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Jihomoravském kraji za pět let ubylo pěstitelů vinné révy, rozloha vinohradů se ale zvětšila. Téměř polovina vinic v kraji jsou vinice staré od 10 do 29 let, tedy v plné plodnosti. Nejvíce zastoupenými odrůdami je Veltlínské zelené, Müller Thurgau a Frankovka. Zjistil to Český statistický úřad (ČSÚ) při rozsáhlém průzkumu mezi pěstiteli vinné révy, kteří byli loni v červenci evidovaní v Registru vinic. Výsledky průzkumu, který se koná jednou za pět let, zveřejnilo brněnské pracoviště ČSÚ.

Vinice v České republice podle statistiků zaujímají plochu 18 100 hektarů, z toho 17 000 hektarů, tedy 93,7 procenta je na území Jihomoravského kraje. Stejně tak ze 16 541 pěstitelů v registru jich 15 972 spadalo na jižní Moravu.

Ve srovnání s rokem 2015 se počet pěstitelů révy v celém Česku snížil o 1675, tedy o 9,2 procenta. Rozloha vinic se za pět let rozšířila o 411 hektarů, to je o 2,3 procenta. Stejně se situace vyvíjela i na jihu Moravy, kde za pět let ubylo 1647, tedy 9,3 procenta pěstitelů a rozloha vinic se zvýšila o 268 hektarů, o 1,6 procenta.

Téměř polovina, 48,4 procenta, vinic na jihu Moravy byla vysazena před 10 až 29 lety, a jde tak o vinice v plné plodnosti. Výsadby starší 30 let tvoří 29,5 procenta, výsadby staré od tří do 9 let pak 15,3 procenta a nové výsadby do dvou let tvoří 6,8 procenta.

Většina vinic v kraji, celkově 60,3 procenta, jsou bílé odrůdy révy vinné, které rostou na 10 300 hektarech. Z nich zabírá největší plochu Veltlínské zelené vysazené na 15,7 procentech plochy s bílými odrůdami a Müller Thurgau vysazený na 12,1 procenta plochy s bílými odrůdami.

Vinice s modrými odrůdami rostou na 4800 hektarech v kraji, z toho na 20,9 procentech roste odrůda Frankovka a na 19 procentech Svatovavřinecké.

Evropská unie povoluje od roku 2016 zvyšování rozlohy tuzemských moštových vinic, jejichž hrozny slouží pro výrobu vína, o jedno procento. Vinaři, kteří povolení v konkrétním roce dostanou, jej nemusí využít v roce získání povolení, ale mohou výsadbu rozložit až do tří let. Výsadbu vinic sleduje a povoluje Ústřední kontrolní a zkušebního ústav zemědělský.

