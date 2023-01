Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Písek připravuje projekt výstavby zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Ročně by mělo zpracovat 50 000 tun odpadu z města i okolních obcí, s nimiž Písek bude v tomto směru spolupracovat. ČTK to řekl písecký starosta Michal Čapek (ANO).

Podle něj má ZEVO další velký přínos v tom, že město přestane být ve vytápění závislé na fosilních palivech. "Nejde jen o nakládání s odpady. Jedná se i o energetickou budoucnost. Protože nastane otázka, co budeme dále v teplárně spalovat? Protože si musíme uvědomit, že s uhlím budeme muset skončit a cena štěpky stoupá. Na jednu stranu vykopáváme uhlí a na druhou stranu do země zakopáváme energeticky využitelné materiály jako odpad," uvedl Čapek.

Nepředpokládá, že obyvatelé nebo firmy budou produkovat méně odpadu, než je tomu v současnosti. Už nyní se podle odborníků zdá, že v Písku se lidé dostali na nejvyšší možnou úroveň třídění a na člověka ve městě ročně připadá necelých 144 kg směsného odpadu.

Podle jednatele městské společnosti ZEVO Jakuba Šimoníka nebude mít zařízení na energetické využití odpadu žádné negativní dopady na ekologii. "Pro nově budovaná zařízení tohoto druhu jsou stanoveny velmi přísné limity pro vypouštění škodlivin do ovzduší, přísnější než například pro teplárny," uvedl.

Město zatím projekt připravuje. Podle Čapka rozhodne hlavně to, zda bude dotační program, který by ZEVO podporoval. "Není totiž ve finančních možnostech města zařízení za zhruba dvě miliardy korun postavit ze svého," uvedl.

Zařízení pro energetické využití odpadu chtějí vybudovat i v Českých Budějovicích a v Táboře. Písecký starosta je přesvědčený, že tyto tři plánované projekty si v Jihočeském kraji nebudou konkurovat. "Myslím si, že kapacitně je to pro region a všechna tři zařízení únosné," řekl Čapek. Dodal, že Písek plánuje zpracovávat odpad z okolí. Jde například o nedaleké Strakonice. "Zájem o to vozit odpad do tohoto zařízení mají i další města z okolí jako Vodňany, Blatná, Milevsko či Týn nad Vltavou,“ dodal starosta.

