Plasy na Plzeňsku budují vodovod v části Žebnice, podzemní vody ve studních ubývá

Plasy na Plzeňsku budují za více než 20 milionů korun vodovod ve své části Žebnice. Žije tam kolem 150 obyvatel, kteří mají pouze studny, a podzemní vody tam trvale ubývá. Stavba, která teď začíná, zahrnuje vrt, úpravnu vody, vodojem a rozvody, řekla ČTK Eva Kantor Pořádková (Nezávislí pro Plasko), starostka města, kterému přibývají obyvatelé. Teď jich má 2700, s cizinci téměř 3000.Vesnice Žebnice leží dva kilometry severně od Plas. "Celkově tam vody ubývá. Navíc tamější obyvatelé nemají tak vydatné zdroje a stěžují si, že když třeba chtějí prát, tak se nemohou současně například sprchovat a podobně. Musejí tedy zvažovat, co je prioritou a nějak si to lépe plánovat, což je pro lidi z města nepředstavitelné," uvedla starostka.

Stavba je rozdělená na dvě etapy, teď se začíná s vrtem. "Našli jsme zdroj, takže už máme vysoutěženou firmu, která ho vybuduje a zavede propojku do obecní budovy, kde bude nějaká malá úpravna a alespoň veřejně přístupný kohoutek pro začátek," uvedla starostka. Ve druhé etapě, zřejmě až příští rok, bude následovat vodojem na kopci a rozvody po celé obci. Takže to jsme nad 20 miliony korun," dodala.

Na první etapu, tedy na vrt, získala obec dotaci od Státního fondu životního prostředí. "Druhá část bude rozhodně nákladnější. Požádali jsme o dotaci ministerstvo zemědělství a čekáme na rozhodnut," řekla starostka.

Největší investicí města posledních let je budovaná nástavba patra základní školy zhruba za 35 milionů korun, kde vznikne do září 2025 šest učeben, čtyři kabinety pro pedagogy, sociální zařízení, výtah a škola se zateplí. Škola s kapacitou 300 žáků je téměř plná. "Kromě počítačové jsou ve všech odborných učebnách kmenové třídy," řekla Kantor Pořádková. Město po dostavbě nechce hned zvyšovat kapacitu. "Vrátíme tam odborné třídy, které nám teď chybí. Pokud by to ale bylo nutné, nebráníme se navýšení o jednu dvě třídy," uvedla. Ve městě je plná i mateřská škola se 130 dětmi, její rozšíření se bude řešit hned po dokončení základní školy.

