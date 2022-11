Plzeň podruhé vyslala odchovaného zubra do volné přírody v Ázerbájdžánu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | DmitriyGuryanov / DmitriyGuryanov / Wikimedia Commons Zubři jsou největšími suchozemskými obratlovci Evropy. Samci váží půl tuny až 920 kilogramů, samice 320 až 540 kilogramů.

Plzeňská zoologická zahrada odeslala dvouletou samici zubra evropského z vlastního odchovu, aby se stala součástí divoce žijícího stáda v jižní části Velkého Kavkazu v Ázerbájdžánu. Zubři vyhynuli v Evropě ve 20. letech minulého století, v Ázerbájdžánu žila poslední populace. Nyní se ochranářské asociace, evropské zoologické zahrady a ázerbájdžánská vláda snaží o jejich návrat do přírody, informovala kurátorka kopytníků plzeňské zoo Miroslava Palacká.

Samice zubra Onica byla vybrána jako druhý zubr z plzeňského chovu, aby podpořila divoce žijící stádo. "V roce 2019 odjela první zvířata z evropských zoo, včetně našeho samce Onyho do Zoo Tierpark Berlín. Tam si na sebe zvířata několik měsíců zvykala, aby pak společně odletěla do Ázerbájdžánu," uvedla Palacká. Zvířata cestovala nejdříve do aklimatizační obory v národní rezervaci Šachdag na jižním úpatí Velkého Kavkazu. O rok později byla vypuštěna do volné přírody. Kromě Plzně tehdy jedno zvíře vyslala i pražská zoo.

Někteří zubři dostali obojky s GPS navigací, aby je bylo možné sledovat. Stejnou cestou si nyní projde i samice Onica, kterou chovatelé odvezli na konci října do berlínské zoo, aby se tam seznámila s novými členy stáda. "A zanedlouho bude vrácena do přirozeného prostředí svých předků. Velmi doufáme, že její potomci vytvoří silnou a zdravou populaci," dodala Palacká.

Zubři jsou největšími suchozemskými obratlovci Evropy. Samci váží půl tuny až 920 kilogramů, samice 320 až 540 kilogramů. Ze tří geografických poddruhů zubra už dva vyhynuly - horský zubr kavkazský, kterého člověk vyhubil po první světové válce, a jemu příbuzný zubr karpatský, který vyhynul mnohem dříve. Přežívající zubr evropský v sobě nese geny dvou původních poddruhů.

Mezinárodní úsilí o záchranu zubrů začalo v roce 1923. Druh zachránilo několik posledních zvířat chovaných v zajetí. Základem současné nížinné linie se stalo sedm zvířat, základem nížinně-kavkazské linie dvanáct jedinců. V roce 1932 byla v Berlíně založena Mezinárodní společnost pro záchranu zubra a vznikl první registr, později plemenná kniha. V roce 1953 žilo na světě již 184 zubrů a započaly snahy o jejich návrat do přírody, poprvé v Bělověži v Polsku. Od poloviny 20. století byli zubři chováni také v zoologických zahradách a soukromých chovech. V ČR je kromě zoo chován v několika oborách a v rezervaci Milovice na Nymbursku na území bývalého vojenského prostoru.

