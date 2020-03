Plzeň poprvé podpoří zelenou střechu na soukromém panelovém domě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Stavbaweb.cz Město Plzeň dá poprvé peníze na vybudování zelené střechy na soukromém domě. Zelené střechy už jsou v Plzni také v areálu fakultní nemocnice na onkologickém pavilonu a na parkovacím domě (na snímku).

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Město Plzeň dá poprvé peníze na vybudování zelené střechy na soukromém domě. Stavbu trávníků, záhonů, laviček a zábradlí za 6,9 milionů korun už provádějí majitelé 112 bytů ze všech čtyř vchodů sedmipatrového panelového domu na Slovanech v Krejčíkově ulici. Město jim na plochu o rozloze přes 600 metrů čtverečních přispěje 615.000 Kč. Jde o průlomový krok, řekl v únoru při jednání zastupitelů náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).

Zelené střechy, kde lze i trávit volný čas, jsou zatím v ČR raritou. V Plzni půjde o první takovou střechu na panelovém domě, který je 100 metrů dlouhý a 55 let starý. Obyvatelé, jejichž společenství si na střešní parčík vzalo úvěr, tam budou relaxovat. Zelené střechy zadržují dešťovou vodu a omezují její odtok, ochlazují a zlepšují mikroklima a snižují prašnost.

"Je až neuvěřitelné, že se na tom dohodly čtyři vchody. Našli jsme cestu podpory přes fond životního prostředí města. Zaplatíme hlavně zeleň," řekl Vozobule. Podle něj by to mohlo povzbudit další privátní projekty, které také mohou získat dotaci. Její výše ale záleží na objemu financí ve fondu naplňovaném ze správních poplatků a pokut.

Peníze na tyto projekty dává také plzeňský nadační fond Zelený poklad, loni 300.000 Kč na zelenou střechu areálu TJ Slavoj, takzvané Masny, poblíž centra. "Budeme se snažit kombinovat typy financování, protože tyto věci chceme podporovat nejen na městských stavbách," uvedl Vozobule. Nadační fond, který dotuje neziskové organizace, školy a školky, už podpořil dešťovou zahradu mateřské školy v Resslově ulici a malou zelenou střechu na škole v Černicích.

Další zelenou střechu vybuduje město na 4. základní škole. Dále vzniknou na všech připravovaných parkovacích domech. Největším projektem, ojedinělým i v rámci ČR, bude nové tramvajové depo na Slovanech, kde má být zelená střecha na 16.000 metrech čtverečních. "To by byl pro okolí typově ideální projekt. Nejen, že provoz bude z drtivé většiny zastřešený a nebude hlučný, ale bude na něj lepší pohled a zároveň nebude přehřívat okolí, tak jako jiné průmyslové areály ve městě," řekl náměstek. Nové investice města budou vždy zelenou střechu navrhovat. Pokud tam nebude, musí podle náměstka městský investor vždy zdůvodnit, proč to nešlo.

Zelené střechy už jsou v Plzni také v areálu fakultní nemocnice na onkologickém pavilonu a na parkovacím domě.

reklama