Plzeň připravuje změnu části Klatovské třídy, přibyde zeleň i cyklopruhy

Plzeň připravuje zklidnění části jedné z nejrušnějších ulic ve městě - Klatovské třídy. Až Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postaví plánovanou přeložku silnice I/27 a odvede z centra tisíce aut, město začne třídě vracet původní reprezentativní charakter. Přibydou stromořadí, cyklopruhy, rozšíří se tramvajové ostrůvky a zúží jízdní pruhy pro auta. Úpravy umožní i vznik parkovacích míst a předzahrádek restaurací. Radní schválili studii, která řeší úpravy Klatovské třídy mezi Sukovou a Borskou ulicí, řekl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti)."Více zeleně, bezpečnější pohyb pro chodce a cyklisty a přívětivější prostředí, to je přesně to, co Plzeň potřebuje. Klatovská má velký potenciál stát se reprezentativní městskou třídou s příjemnou atmosférou pro obyvatele i návštěvníky," uvedl. Úpravy jsou podle něj zatím spíš vizí, protože město se nebude moci pustit do zklidnění Klatovské třídy dříve, než ŘSD postaví přeložku silnice I/27.

Nová stavba převede část dopravy ze současné silnice první třídy po Klatovské a Karlovarské třídě do nové trasy Sukova - Borská - Přemyslova a na estakádu přes řeku Mži až ke Karlovarské na křižovatku s Lidickou ulicí. Navrhovaná trasa je v územním plánu a je i předmětem projektové dokumentace, řekl Bosák. Odhadl, že s úpravami Klatovské třídy tak bude moci město začít nejdřív po roce 2029.

Schválená studie zároveň slouží jako podklad pro další projektovou přípravu, která bude pokračovat po dokončení nové trasy silnice I/27.

