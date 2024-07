Plzeňská zoo otevřela nový pavilon pro africké listožravé opice guerézy angolské

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nový pavilon pro africké listožravé opice guerézy angolské otevřela plzeňská zoologická zahrada jako největší novinku před letošními prázdninami. Zoo chová guerézy víc než 20 let, užívají si zde venkovní ostrovní expozice se stromy. Dosud se podařilo odchovat 11 mláďat, což Plzeň řadí vedle zoo ve Dvoře Králové nad Labem k nejúspěšnějším chovatelům v Česku. V Evropě žije tanzanský poddruh těchto černých opic s nápadnými bílými licousy a pláštíkem splývané bílé srsti v sedmi zoologických zahradách, řekl dnes ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Na stavbu pavilonu uvolnilo městské zastupitelstvo loni v květnu necelých 30 milionů korun z přebytku hospodaření. Nový pavilon guerézy potřebovaly. Jejich pavilonek byl v havarijním stavu. Asi 50 let starou dřevěnou budovu obývaly od roku 1998, kdy v ní vystřídaly různé druhy ptáků.

"Vznikla nová moderní rozsáhlá expozice s krásnou africkou pergolou. Je to vlastně expozice na rozhraní afrického deštného pralesa a savany. Guerézám jsou k dispozici dva ostrovy se stromy, na jeden z nich mohou vylézat pasoucí se hrošíci liberijští, naopak z druhého guerézy vidí na zebry, antilopy a pštrosy," popsal Vobruba.

Současná pětičlenná tlupa, v níž je jeden samec, veteránka chovu, sedmadvacetiletá Viki, a tři mladší samice, má k dispozici v novém pavilonu několikanásobně větší expoziční prostor než dosud. Uvnitř mají různé palandy, další novinkou je zázemí s dvěma rozsáhlými blokační klecemi. Využívají se, když guerézy odjíždějí, přijíždějí, mají mláďata, jsou v léčení nebo v nich mohou i spát. "Mají volbu pohybu a pobytu," řekl mluvčí. Na pavilon navazuje venkovní blokační expozice. Využívá se v případě, kdy není vhodné počasí, aby šly opice dál na ostrov, ale potřebují chvilku na vzduch, nebo když se v ubikaci uklízí. Návštěvníkům slouží pro vhled do pavilonu velká okna.

Guerézy začala zoo chovat v roce 1998, deset let poté, co byly první guerézy přivezeny do Česka z Afriky do královédvorské zoo.

"Celkem bylo do Plzně přivezeno postupně devět gueréz, podařilo se odchovat 11 mláďat a do jiných zoo postupně odcestovalo osm těchto primátů," uvedla zooložka Lenka Václavová. Chov se v ČR dařil a mláďata se ve Dvoře i v Plzni rodila, převládali ale samci. V plzeňské zoo tak byla na několik let kromě chovné tlupy také čtyřčlenná pánská skupina nezadaných samců v expozici afrických bažin spolu s antilopami a ptáky.

Guerézy patří mezi úzkonosé primáty. Nemají vyvinuté lícní torby jako paviáni, přizpůsobili se postupně trávení listí, které je jejich hlavní potravou. Mají proto velké množství slin a jejich žaludky, vzdáleně podobné trávicím orgánům přežvýkavců, obsahují bakterie sloužící k rozkládání celulózy. Zvláštností je barva srsti mláďat, která jsou po narození sněhobílá až stříbřitá. Až asi ve čtyřech měsících se jejich srst přemění na černou, jako mají dospělí.

reklama