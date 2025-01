Plzeňský kraj kupuje dvacetihektarový Jemnický rybník na Tachovsku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Plzeňský kraj kupuje téměř dvacetihektarový Velký Jemnický rybník na Tachovsku. Navazuje na soustavu menších státních vodních ploch. Nákupem od tří soukromých vlastníků, který schválili zastupitelé, chce kraj ochránit biologicky velmi cenné území a posílit počty vzácných a ohrožených živočichů a rostlin. ČTK to řekl náměstek hejtmana Martin Záhoř (ANO)."Vlastníci, kteří oslovili kraj, původně požadovali 30 milionů korun, pak to kleslo na polovinu a nakonec ho kupujeme za 13 milionů," uvedl. Jde o rybník v soustavě Tisovských rybníků, která je součástí stejnojmenné přírodní rezervace. Její další tři státní vodní plochy jsou ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Podle Zdeňka Myslíka z AOPK jde o jednu z nejvýznamnějších ornitologických lokalit a migračních tras ptáků v kraji. Hnízdí tam desítky druhů vodních ptáků, třeba potápka, moták, rákosník a ťuhýci, nejvzácnější je jeřáb popelavý. Z dravců pak orel mořský, orlovec říční nebo luňáci červení a hnědí, obojživelníci, plazi, bezobratlí a hmyz břehových porostů.

"Biodiverzita kolem rybníků je nádherná, je tam spousta ptactva i vzácné druhy rostlin. Chceme ji udržet a posílit," řekl Záhoř. Po koupi kraj omezí komerční hospodaření a bude rozvíjet přírodní potenciál rybníka. "Časem se tam bude řešit i zpřístupnění pro veřejnost, ale s omezením, aby to tam nebylo poničené," uvedl Záhoř. K tomu kraj dobuduje vhodnou návštěvnickou infrastrukturu pro environmentální výchovu. Projekt zařadí do konceptu Zdravá krajina a zavede tam management, jako to provedl nedávno poprvé ve své rezervaci Janovský mokřad za Plzní, čímž omezí úbytek zvláště chráněných druhů ptáků v posledních letech. K tomu využije peníze z operačního programu Životní prostředí. Rybník, který je v horní části povodí přehrady Hracholusky, bude také pomáhat zadržovat živiny, hlavně fosfor, který nepustí dál do přehrady.

Velký Jemnický rybník, rybochovný a průtočný na potoku Tisovka, je jedním z šesti tamních rybníků s mokřadními loukami. Celá soustava byla založena pány ze Švamberka ve 13. století a patří k jedné z nejvýznamnějších v regionu. Zemní hráz rybníka, dlouhá 256 metrů, výpustní zařízení i přeliv jsou opravené a bezpečné. Kraj tam podle Záhoře počítá ročně jen s desítkami tisíc korun na údržbu břehových porostů.

AOPK teď dokončuje odbahnění a opravy svých tří rybníků, čímž podle Myslíka výrazně zlepší podmínky pro hnízdění. Agentura na ně sehnala 40 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Práce připravila s Plzeňským krajem, který je správcem chráněných území.

