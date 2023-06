Po louce u Olomouce pobíhá bezprizorní pták nandu, město a zoo chystají jeho odchyt

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Policie pátrá po majiteli pštrosovitého ptáka, který už několik dnů pobíhá po louce v okolí Chomoutova u Olomouce a nikdo se k němu nehlásí. Nandu pampový se mezitím stal častým tématem debat místních obyvatel, z nichž někteří exotického opeřence za obcí spatřili. "Žádáme majitele, aby se přihlásil na linku 158," řekla ČTK policejní mluvčí Petra Vaňharová. Olomoucká radnice ve spolupráci s odborníky ze zoo chystá odchyt zvířete.

Nandu na louce za obcí překvapil na procházce už několik obyvatel Chomoutova. "Nebezpečný mi nepřijde. Vždy se ode mě vzdaloval na bezpečnou vzdálenost zhruba 30 metrů," uvedl na sociálních sítích obyvatel obce. Lidé na ptáka upozornili policii, která začala pátrat po jeho majiteli. Místní spekulují o tom, že nandu nebyl řádně registrován a majitel se k němu nyní nemá, jelikož mu za to hrozí pokuta.

Vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka ČTK řekl, že město se ve spolupráci s odborníky ze zoologické zahrady na Svatém Kopečku pokusí ptáka opatrně odchytnout. Pokud by nastaly se splašeným zvířetem problémy, tak připadá v úvahu jeho okamžitý odstřel. "Kdyby totiž vběhl do nedaleké zástavby, tak by mohla vzniknout velmi nepříjemná situace," upozornil Loyka. Majitel nandua měl podle Loyky několik dní na to, aby se ke svému svěřenci přihlásil, avšak neučinil tak.

Mluvčí svatokopecké zoo Iveta Gronská ČTK řekla, že nandu je velmi plaché zvíře a jeho odchyt ve volné přírodě je i pro odborníky náročný. "Nelze nikdy zaručit, že pštros při odchytu nebude zraněn nebo neuteče pryč," upozornila. Zoo se už ozval registrovaný chovatel pštrosů, který je připravený pomoci ustájením tohoto jedince na své farmě.

Nandu pampový je nelétavý pták podobný pštrosovi, samci mohou vážit až 40 kilogramů. Opeřenec, který se dožívá 15 a více let, dokáže velmi rychle běhat. Podle odborníků je to poměrně inteligentní pták. Nandu pampový žije ve stepích a savanách Argentiny, severovýchodní Brazílie a Bolívie.

