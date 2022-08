Po požáru by se mohly jako prevence v Českém Švýcarsku rozšířit vodní zdroje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Po požáru, který 24. července vypukl v Českém Švýcarsku, by se mohly rozšířit vodní zdroje. Pomohou s hašením případných dalších lesních požárů. ČTK to po jednání s ministerstvem životního prostředí a zástupci obcí řekl senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (STAN). Například Krásná Lípa podle něj delší dobu počítá s vodní nádrží v Kyjově odhadem za 15 milionů korun. Náklady by mohly pokrýt peníze se Státního fondu životního prostředí ČR, kde je připraveno 100 milionů korun.

Kromě vybudování vodních děl se počítá také s opravou poničené infrastruktury či s obnovou poničené hasičské techniky. Linhart uvedl, že žádost může poslat kromě zasažených obcí také Ústecký kraj.

Nejdůležitější je podle senátora připravenost na další požár. Kromě nákupu nové techniky pro hasiče v Českém Švýcarsku by se tak mohly rozšířit vodní nádrže. "Nejsou vodní zdroje nebo jsou malé, třeba nějaké požární rybníky, což se potkává s resortem životního prostředí," uvedl Linhart. Doplnil, že po jejich rozšíření se nejen zvýší požární ochrana, nádrže budou zároveň zadržovat vodu v krajině. Státní fond bude žádosti vyhodnocovat koncem října. Peníze však bude potřebovat také správa národního parku, a to na opravu silnic či na pokácení stromů podél cest a v blízkosti obydlí.

Debatu vedou zástupci požárem dotčených stran také kvůli sbírce, kterou spustila platforma Donio. Doposud se vybralo více než 9,5 milionu korun. "Rozdělí se nejspíš mezi rodiny, kterým domy shořely," uvedl senátor. V osadě Mezná shořely tři domy, dva z nich byly podle Linharta po rekonstrukci a v součtu měly hodnotu asi 30 milionů korun. "Bude to pomoc spíše symbolická, protože devět milionů korun nevystačí ani na jeden z nich," uzavřel senátor.

Odpoledne se uskutečnila i schůzka zástupců národního parku, Ústeckého kraje a ministerstva pro místní rozvoj. Náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) ČTK řekl, že si strany na schůzce pouze řekly, kde získají finanční a odbornou pomoc. Náměstek připomněl, že krajští zastupitelé budou v pondělí jednat o uvolnění milionu korun pro obec Hřensko, dvou milionů na obnovu hasičského vybavení a další částky na pomoc místním podnikatelům. Požár poškodil krajskou komunikaci ze Hřenska do Mezné, její opravu by mohla pokrýt dotace z programu ministerstva pro místní rozvoj. "Krajský majetek neutrpěl tak, aby to bylo fatální pro rozpočet krajského úřadu," řekl Řehák.

Požár, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, se rozhořel 24. července. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Hasiči požár uhasili po 20 dnech, na místě zůstává 70 dobrovolných a 40 profesionálních hasičů. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení.

