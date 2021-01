Počet havárií vody v Praze loni klesl na 4372 případů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | KirkD2009 / Flickr Vliv na statistiku měla opatření proti pandemii nemoci covid-19, která utlumila některé aktivity, které havárie způsobují.

Počet havárií v pražské vodovodní síti loni klesl na 4372 havárií, což je meziročně o 657 méně. Vliv na to měla opatření proti pandemii nemoci covid-19, která utlumila některé aktivity, které havárie způsobují. Loni klesl rovněž počet havárií na kanalizaci, a to z předloňských 3507 na loňských 2827 případů. ČTK to sdělil mluvčí |Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

"Nižší počet havárií byl způsoben nouzovým stavem a omezením činností vyvolaných protiepidemickými opatřeními a jejich dopady na různé obory činností, zejména snížením spotřeby vody, redukcí dopravní zátěže a omezením stavebních činností, které mají přímý či nepřímý vliv na vznik havárií," uvedl provozní ředitel PVK Petr Kocourek.

Havárií takzvané první kategorie, kdy je bez vody více než 1000 odběratelů nebo významné instituce včetně zdravotnických a sociálních zařízení, bylo loni 73, což je meziročně o jednu méně. Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu a pohyb půdy. Průměrná doba přerušení dodávky byla devět hodin a sedm minut.

Z celkového počtu havárií na kanalizační síti jich bylo nejvíc na přípojkách, a to 2827 případů, zhruba 990 se jich stalo na stokách a zbytek se týkal šachet, komor, nádrží a spadišť.

V případě havárie zajistí PVK lidem náhradní zásobování vodou, a to buď pomocí cisteren nebo takzvaných voznic, které nechají stát u chodníku. Vodárny rovněž distribuují vodu balenou v dvoulitrových sáčcích.

Distribuci vody má v Praze na starosti PVK, která má do roku 2028 pronajatu vodovodní síť od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Většinovým vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia a menšinovým potom hlavní město Praha. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se jediným vlastníkem.

