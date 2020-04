Počet mladých smrků v Národním parku Šumava prudce stoupá

Jaroslav Černý 6.4.2020 13:19

8600 stromků na 10 000 metrů čtverečných - a není to málo, Ivane Pavloviči? Proč ne 11 tisíc, 16 tisíc, 22 tisíc? To se tím NP chlubí?



Sem tam v lese narazím na pozemek, kde jsou na sebe natěsnány tisíce smrčků, všechny stejně zakrslé, pod nimi jen jehličí, protože v takovém stínu nic neroste. To je nový ideál zelených?

