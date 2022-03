Poděbrady letos otevřou re-use centrum, stavět se začne zřejmě v dubnu

Foto | Jason Briscoe / Jason Briscoe / Unsplah

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Poděbradech letos vznikne takzvané re-use centrum. Lidé do něj budou moci odevzdat nebo si z něj odnést věci, které by jinak skončily v odpadu. Halu pro tento účel začne zřejmě v dubnu stavět společnost Miramid za téměř 6,5 milionu korun. Většinu nákladů uhradí město z evropské dotace. Centrum v areálu sběrného dvora v Kozinově ulici by mohlo fungovat na podzim, nejpozději do konce roku. ČTK to řekl místostarosta Poděbrad Miroslav Holas (Naše Poděbrady).

"Občané Poděbrad zde budou moci odevzdávat nepotřebné věci a zároveň si jiné zase odebírat k dalšímu využití. Drobnější předměty jako například knihy, hračky či vybavení domácnosti budou uloženy v prostorných regálech, pro ty objemnější bude centrum vybaveno velkoobjemovými kontejnery. Projekt je jedinečný v tom, že nejenže přispívá k ochraně životního prostředí, ale zároveň prodlužuje životní cyklus starých věcí, nebo dokonce pomáhá nastartovat nový život lidem v hmotné nouzi," sdělil Holas.

Vybudování re-use centra v Poděbradech zdržela podle Holase pandemie covidu-19, mělo se začít stavět už loni.

Podobná místa již fungují v dalších českých městech, například v Brně, Ostravě, Plzni či Mělníku. Lidé si z nich berou věci za symbolický poplatek. Zpoplatnění re-use centra v Poděbradech vedení města teprve bude zvažovat. "Teď ty podmínky v podstatě tvoříme a budeme hledat optimální nastavení," doplnil Holas.

Roční kapacita poděbradského sběrného dvora je momentálně zhruba 3000 tun odpadu.

reklama