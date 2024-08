Podle letáků nakupuje 94 procent seniorů. Recyklační poplatek nejspíš omezí jejich produkci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Produkce letáků je v ČR podle ministerstva stabilně okolo čtyř miliard kusů ročně.

Na základě nabídek z tištěných reklamních letáků v obchodech nakupuje 94 procent českých seniorů, přičemž třetina často. Zjistil to průzkum agentury Nielsen pro Radu seniorů ČR , který reaguje na chystanou novelu zákona o obalech. Ta zavádí recyklační poplatek za reklamní letáky, což podle Rady seniorů mimo jiné způsobí pokles jejich produkce. Novela upravuje také sběr PET lahví a plechovek, platit by mohla začít od poloviny příštího roku.Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chceurychlit přesun letáků do on-line prostředí.

Z průzkumu pro Radu seniorů ale vyplývá, že tištěným letákům před elektronickými dává přednost 77 procent seniorů starších 60 let, v případě respondentů nad 70 let je to 84 procent. Většina dotázaných také považuje za důležité tištěné reklamní letáky zachovat - vyslovily se tak dvě třetiny seniorů starších 60 let a 74 procent seniorů nad 70 let.

"Alternativa v podobě on-line letáků či mobilních aplikací pro seniory z mnoha důvodů nepřichází v úvahu. Pokud jim vezmete tištěný leták, v podstatě je tím odříznete od informací a sociálně diskriminujete. Když jsme MŽP upozorňovali na negativní sociální dopady novely, bylo nám řečeno, že na její přijetí to nemá a nemůže mít vliv," uvedla předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová.

Novela zákona o obalech nezakazuje výrobu letáků ani neomezuje jejich distribuci směrem k seniorům, napsala dnes ČTK mluvčí MŽP Veronika Krejčí. Zároveň ale doplnila, že množství reklamních letáků by se mělo s ohledem na životní prostředí snižovat.

"Připravovaná novela zákona o obalech bude účinná nejdříve v roce 2025, do té doby mají producenti letáků dostatek času na kreativní a hlavně adresné řešení zvláště pro seniory, kteří nevyužívají on-line prostředí ve svém počítači nebo telefonu," uvedla Krejčí.

"Produkce letáků je v ČR stabilně okolo čtyř miliard kusů ročně (zhruba 20 000 tun ročně), které končí v lepším případě v tříděném sběru (hrazeném obcí), následně se o ně někdo musí postarat a zajistit správné nakládání s těmito odpady. Jejich výrobci na tyto procesy vůbec nepřispívají," řekla.

Poplatek za recyklaci reklamních letáků by měl odvádět přímo jejich výrobce. Pohybovat se pravděpodobně bude v rozmezí 2500 až 3500 korun za tunu, řekl ČTK už dříve vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na MŽP David Surý a dnes to potvrdila také Krejčí. Odložené letáky podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) tvoří 20 až 30 procent objemu modrých popelnic.

Průzkum, kterého se v červenci zúčastnilo více než 1000 respondentů, má ČTK k dispozici.

