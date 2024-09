Podpora za úrodu ovoce zničenou mrazy pomůže farmářům z Plzeňska jen částečně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Podpora téměř půl miliardy korun za úrodu ovoce zničenou jarními mrazy, kterou ve středu schválila vláda, pomůže ovocnářům v Plzeňském kraji jen částečně a některým minimálně. Podle kabinetu i Ovocnářské unie ČR má umožnit založit novou úrodu, hospodářsky přežít a vyhnout se kácení sadů. Ovocnáři v ČR dostanou asi 378 milionů Kč od Evropské komise a přibližně 100 milionů korun od státu. Vzhledem k tomu, že škody v celé ČR odhadli na 1,3 miliardy Kč, obdrží méně než polovinu této sumy. Pojištění pěstitelé z ní dostanou plnou výši podpory, nepojištění polovinu, zjistila ČTK od firem z regionu."Jsme bez sklizně. Třešně a švestky zmrzly všechny, jabloně z 90 procent a hrušky z 85 procent," řekla Jana Zikmundová, vedoucí Sadů Nebílovy. Jablka pěstuje na více než 20 hektarech, na pěti hektarech hrušky, na čtyřech švestky a třešně na třech hektarech.

"Je to velký průšvih. Nevím, kolik nám přiklepnou. Snad dostaneme ještě něco z pojistky. A tím, že jsme součástí velkého podniku, tak to snad ustojíme. Ale ani žně nebyly dobré, takže pro celý podnik je to těžký rok. Ukazuje se, že ovocné sady mohou mít jen velcí hráči," řekla. Sady si podaly předběžné žádosti o podporu hned po mrazech a zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu už v nich byli na dvou obhlídkách.

"Jde o to, jak to budou rozpočítávat, metodiku neznáme. Pokud jsme ale vyčerpali všechny možnosti ochrany včetně pojištění, tak bychom měli dosáhnout na nejvyšší peníze," uvedla. Pokud by sady dostaly polovinu průměrných tržeb za ovoce, tak by byla spokojená. "Aby to zaplatilo režii sadu, tedy provoz a lidi," řekla. Podle ní by teď nejvíce pomohlo ovocnářům roční odpuštění sociálního a zdravotního pojištění. Hlavně malí ovocnáři s pár hektary si nemohou vzít provozní úvěr, protože se bojí toho, že když bude další rok zase špatný, tak nezvládnou splácení. Podle Zikmundové by bylo solidní, kdyby stát vydal stejně velkou sumu podpory jako dává EU.

"Každá koruna dobrá. Ale my dostaneme řádově desetitisíce korun, což nám nepomůže. Jenom polovinu z vyplácené sumy, protože jsme nebyli pojištění, jelikož pojistka je těžce nevýhodná," uvedl Richard Schwarz z 30hektarových sadů ve Vranově na Rokycansku, jimž zmrzla úroda asi za sedm milionů korun. Pomrzlo 80 procent jabloní a část zbytku má ještě mrazová poškození.

Sady Schwarz okamžitě najely na velmi úsporný režim. Propustily polovinu zaměstnanců a všechny lidi na dohodu, zůstali čtyři zaměstnanci. Stoply všechny investice, zavřely obchod v Plzni a pálenici. "Ale hlavně, co dál? Protože nám teď vypadl příjem peněz, které nebudeme mít rok," řekl Schwarz. Půjčit si je podle něj riskantní, protože příští rok se může katastrofa opakovat. Firma předělala prodejnu v sadech na farmářský krám a nabízí jahody, meruňky a broskve z Moravy, zeleninu z Polabí, brambory z jihu Čech a má dohodnutá jablka z různých lokalit v ČR, kde tolik nezmrzla. Jestli nás to dokáže převést do příštího roku, to se uvidí, uvedl dodal pěstitel.

Ovocnářům jde teď nejvíce o to, aby nemuseli propouštět lidi, které opravdu potřebují, nikdy by je už nesehnali zpátky. "Také vymlácené sady se obnovují složitě, protože se pět let čeká, než začnou pořádně rodit," řekl sadař. Stát by měl podle něj zatlačil na to, aby byly pojistky pro pěstitele přijatelnější. "Jsou strašně vysoké, i když jsou dotované. I kdyby nepřišly mrazy nebo kroupy (firma se musí pojistit na obojí), tak vezmu vše, co vydělám a jdu zaplatit pojistku. Takhle podnikání nemůže fungovat," dodal.

