Pole s mákem se letos rozrostla, úroda je ale nejistá

Jiří S 28.7.2020 06:12

Tohle je čirý boj o cenu máku. Bohužel to vypadá, jako kdyby zemědělci zase plakali. Kdyby cena máku byla stabilní, např. jako u obilnin, asi se tu takový článek objevit nemusel. Nemusí být přímo 100 Kč/kg, bohatě by stačilo 50 - 60 Kč. Jenže každý článek v médiích dokáže cenu srážet natolik, že v některých letech spadla cena až na 20 Kč/kg a to už je dosti nerentabilní, pak se dokáže výměra snížit z průměrných 35 tis. ha na klidně 25 tis. ha. Proto takový povyk pro nic.



Uvedu další krásný příklad, jak se hýbe krásně cena jen dle spekulací obchodníku díky médiím. Cena letošní potravinářské pšenice se dlouho šplhala z nynějších 4000 Kč/t na 4350 Kč/t asi do konce půle dubna. To už by konečně začínala být alespoň trochu přijatelná cena. Stačil jeden 30 mm déšť v německu a upozorňuji, jen nad německem, kde někdo do médií prohlásil, že úroda bude slušná a cena takřka ze dne na den skočila na smutných 3950 Kč/t. A i proto tu makaři vedou tento mediální boj, že to nebude tak dobré, jak to vypadá. Doufám, že jim to vyjde, neboť tato krásná plodina si myslím by měla mít takovéto zastoupení na českých polích.

