Pavel Hanzl 2.2.2021 21:57

To mám opakovat všechno dokola?

Policie byla na místě už v neděli odpoledne, vzorky odebírali nejen rybáři ale i oni, Povodí Moravy, ČIŽP a já nevím kdo, Brabec hlásil, že viník bude do pár hodin, první zprávy, kde se vůbec nic ještě nevědělo, že určitě to není DEZA!

Co si o tom mám myslet?

Hlásili ihned že je to kyanid, ani tohle se dnes už neví!!!

To jsou všichni blbí?

ČIŽP to začal prý řešit až za 14 dní, cajti vyslýchali lidi až za měsíc!!?!

To považují lidi za totální pitomce??

Ta výusť byla známá už v pondělí po vyhodnocení vzorků (jen Povodí dělalo 80) a politici za ANO od té doby lžou, že to nejde.

Tak co si mám o tom myslet?

Vrah odtáhne krvácející mrtvolu do křoví a policajti za 4 měsíce nebudou pořád vědět, kde se vražda stala!!

Existuje sinější důkaz totání neschopnosti všech zúčastněných?

Nebo je to něco jiného??

