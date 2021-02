Za otravu Bečvy nemůže Deza, viník už je známý, uvedl znalec

Břetislav Machaček 2.2.2021 19:57 Reaguje na Majka Kletečková

O něco výše popisuji, že to snad bude poučením

i pro budoucnost. Musí být stanoveny kompetence,

rajonizace, dojezdové časy, vyškolení lidé na

odběr vzorků a jejich vyšetření. S diskuse na

videu vyplývá, že šlo o improvizaci a chaos.

Myslím, že to Povodí jako správci toku, by měli

být řídícím orgánem vůči všem ostatním a to

i díky vlastním laboratořím a pohotovostní

službě. Disponují mapami vpustí a profilace

toků. To jiní nemají a tak byly některé

vpusti opominuty. Voláni mohou být všichni,

ale řídit to musí jeden, koho určí zákon. Ten

bude taky koordinovat celý zásah. Tak dělali

všichni všechno, nebo nic a neodborně. Výsledek

je takový, jaký je a ryby už to nezachrání.

Když vidím žalostnou prevenci i jinde, tak to

považuji za tikající hodiny těsně před dvanáctou.

Z vlastní zkušenosti znám kompetentní úředníky,

kteří řeku znají z mapy, ale v terénu vpusť

nenajdou. Mít z ní odebrat vzorek, tak ji budou

teprve hledat. Praxe v terénu jim nic neříká

a tak se ani nedivím podobným pochybením.

