Policie řeší krádež řepky, na Litoměřicku někdo sklidil cizí pole

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | RitaE / Pixabay Krádež řepky vyšetřovali letos také policisté na Pardubicku. V polovině března přistihl majitel pole mezi Srchem a Pohránovem muže, který sekal řepku kosou. Ilustrační foto

Krádež řepky vyšetřují policisté na Litoměřicku. V katastru obce Rovné někdo sklidil cizí pole. Majitel v sobotu ráno zjistil, že přišel o řepku zhruba ze sedmi hektarů. Škodu vyčíslil na 350 000 korun, informovala policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Vyšetřovatelé teď žádají případné svědky, kteří v době od středy 19. května do soboty 22. května viděli cokoliv podezřelého, aby poskytli informace na tel. 974 444 700 nebo na bezplatnou linku 158.

Podobné krádeže nejsou podle policistů úplně běžné, i když před několika lety vyšetřovali třeba na Moravě podobnou krádež kukuřice. Zloději tehdy sklidili pole o rozloze 12 hektarů a majiteli způsobili škodu téměř 900 000 korun. Na Litoměřicku před několika lety někdo sklidil pole hrachu, častější jsou ale krádeže zeleniny, hlavně česneku.

Krádež řepky vyšetřovali letos také policisté na Pardubicku. V polovině března přistihl majitel pole mezi Srchem a Pohránovem muže, který sekal řepku kosou. Tomu teď ve správním řízení hrozí kvůli posekání zhruba čtyř metrů čtverečních řepkového pole několikatisícová pokuta.

"Majitel na místě pánovi, kterého přistihl při krádeži, údajně nabízel možnost, jak krádež bez šetření policistů a úřadů vyřešit. S pětistovkou by podezřelý možná souhlasil, ale 4000 korun, které měly vést ke smíru, pro něj byly moc. I majitel pole ví, že 4000 za tašku 'trávy' je skutečně vysoká cena, ale ve vysvětlení, proč se nespokojil třeba se stokorunou, tvrdí, že takových osob, co věčně bez dovolení kosí či trhají jeho úrodu, je spousta, a pokud by každému mávnutím rukou umožnil odvézt to, co si naloží, sám by do stodoly na konci sezony téměř nic neuskladnil," uvedla na webu policie mluvčí Eva Maturová.

