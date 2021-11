Policie ve Francii vyšetřuje sedmdesátiletého lovce. Zastřelil mědvědici, ta ho zranila

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Sedmdesátiletý lovec na jihozápadě Francie zastřelil medvědici, která jej napadla a zranila, uvedla na svém webu stanice BBC s odvoláním na místní úřady. Incident ze sobotního odpoledne nyní vyšetřuje policie. Úřady označují stav zraněného za znepokojivý. Nejnovější incident podle místních médií nepochybně přileje oleje do boje mezi stoupenci a odpůrci medvědů v Pyrenejích.

Muž byl spolu s dalšími členy místního loveckého sdružení na honu na divočáky, ale poblíž obce Seix narazil na medvědici s mláďaty. Vypálil na šelmu ze své pušky dva výstřely a zabil ji. Ještě dříve mu ale medvědice vážně zranila nohu, a tak musel být přepraven do nemocnice v Toulouse.

Agentura AFP s odvoláním na zdroj obeznámený se situací uvedla, že medvědice lovce několikrát kousla do nohy a poškodila mu stehenní tepnu. Muže musela zachraňovat jednotka horského četnictva.

"Byl jsem trochu dál a neviděl jsem, co se děje, ale slyšel jsem volání ve vysílačce. Medvědice ho napadla a popadla ho za nohu, utrhla mu lýtko. A zranila ho i na druhé noze. Jedné osobě se ale podařilo zastavit krvácení, dokud nedorazila pomoc," vylíčil nešťastnou příhodu místnímu portálu La Depeche jeden z členů loveckého sdružení. "To, co se mohlo stát, se nakonec stalo. Nepřekvapuje mě to, (medvědi) se přibližují (k lidským obydlím), protože v horách už není co jíst. Ale (kolega) zastřelil šelmu v sebeobraně," dodal.

"Opravdu se stalo to, čeho jsme se obávali. Je vidět, jak je soužití (medvědů a lidí) obtížné," řekla AFP předsedkyně místního sněmu Christine Tequiová, podle které nebezpečí zvyšuje rostoucí počet medvědů v regionu.

Medvědy hnědé, ohrožené na svém původním území vyhynutím, začala Francie v 90. letech minulého století znovu vypouštět do Pyrenejí, šlo ale o medvědy původem ze Slovinska. Odhaduje se, že nyní v Pyrenejích žije na šest desítek medvědů, což ještě nezajišťuje přežití druhu, ale vytváří napětí ve vztahu s farmáři, kteří se obávají o svá stáda. Loni byli dva medvědi nelegálně uloveni na španělské straně a jeden ve Francii, poznamenala AFP.

