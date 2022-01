Policie vyšetřuje úhyn několika set kilogramů ryb na Labi ve Štětí na Litoměřicku

Břetislav Machaček 16.1.2022 14:01 Reaguje na Jan Knap

Už to vím dokonce z ČT taky a je to opět to, o čem tu opakovaně píšu, že i čistička odpadních vod není zárukou

toho, že nedojde k otravě. Každý odtok z čističek by měl

být osazen minimálně akvárii s rybami(lépe biorybníčky) a

třeba i senzory na kompletní škálu látek s kterými provoz manipuluje. Po spuštění alarmu musí nastat uzavření toho

odtoku a zastavení výroby do doby odstranění závady. Na

to řešení jsem taky zvědav už z hlediska toho, že norma

vypouštěných škodlivin je věc jedna, ale každá látka se

v danou dobu chová jinak. Co v zimě neškodí, škodí v

horku a za různé teploty se látky s vodou mísí různě.

Pak je věcí znalců to zkoumat, zda jde o nadlimitní

vypuštěné množství a nebo nahromadění limitního množství

v dané lokalitě(snížený průtok, nenaředění s vodou vlivem

hustoty studené látky a vody atd.). Mé zkušenosti s tím,

že lze stále vypouštět škodliviny už sice ne rovnou z

chemičky, ale potrubím o kilometr níže pod splav, kde se

to rychleji promísí, je hnus, který je rovněž u nadnárodní

společnosti přehlížen. Co by jim neprošlo doma, tu projde

a vše je prý v "normě".



