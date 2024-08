Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Policisté a veterináři prověřují podezření na týrání zvířat v Oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. O případ se zajímá i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Na síti X dnes, že špatné zacházení se zvířaty nestrpí a z výsledků vyšetřování vyvodí důsledky. Na případ upozornil serverNa internetu se v minulých dnech objevila videa, která ukazují například střílení koček chycených do pastí v oboře. Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství.

"Rozhodně nestrpím jakékoli týrání zvířat a špatné zacházení s nimi," uvedl ministr Výborný. "Vyšetřování běží. Podle výsledků vyvodím adekvátní důsledky. S ředitelem výzkumného ústavu se setkám ihned po mém návratu ze zahraničí," dodal.

"Obdrželi jsme toto video, a když jsem se na to díval, tak už z prvního pohledu je jasné, že muselo dojít k porušování zákona, a to jak veterinárního, tak zákona na ochranu zvířat proti týrání," řekl Novinkám.cz ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Podle něj se může stát, že je nutné odchycená zvířata utratit. V takovém případě to má udělat výhradně veterinář, který používá humánní způsoby usmrcení.

Kriminalisté případ prověřují jako podezření ze zločinu týrání zvířat, v případě odsouzení by podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové mohl viníkům hrozit až šestiletý trest.

reklama