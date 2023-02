Polička připravuje adaptační opatření proti změnám klimatu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Polička na Svitavsku má hotovou studii, která navrhuje opatření proti změnám klimatu. Bude podkladem pro projekty, které město v budoucnu udělá. Například v bývalém dětském domově, který chce město přestavět na byty, by mělo být možné nakládat s dešťovou vodou, mohlo by u něj vzniknout i jezírko. ČTK to řekl starosta Jaroslav Martinů (ODS).

"Musíme tomu věnovat co největší pozornost, abychom v rámci našich možností klima zlepšili. Měli bychom podporovat co nejvíc travnatých ploch, dobře hospodařili s vodou. Jako lidstvo jsme se dopustili strašných chyb, hlavně aby nebylo pozdě. Naše děti mají právo, aby měly Zemi, na které se dá žít," řekl starosta.

Přestavbu dětského domova na bytový komplex s 32 byty Polička plánuje několik let. Podle starosty lze do projektu zařadit i opatření proti změnám klimatu, v domě lze nakládat s dešťovou vodou. Město teď řeší, zda projekt za 150 milionů korun postaví samo, nebo s ním pomůže soukromý sektor, uvedl Martinů.

Adaptační studie stála asi milion korun, 80 procent zaplatily dotace. Navrhuje třicítku opatření a umísťuje je do mapy města a jeho okolí. Jde o výsadbu stromů, zatravnění míst, vznik mokřadů v krajině. V zastavěných částech je možnost zachycovat dešťovou vodu a následně ji využít třeba na zalévání. Dokument ve čtvrtek musí schválit zastupitelstvo, pak se podle něj může radnice řídit.

"Následně nás ještě letos čeká vybrat z přehledu opatření ta přednostní, vhodná k realizaci, a zhotovit pro ně projektovou dokumentaci, aby se mohlo s jejich realizací začít co nejdříve," zastupitel Jan Matouš (Pro Poličku).

