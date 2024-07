Polovinu až dvě třetiny obsahu popelnic v Lanškrouně by bylo možné vytřídit

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Maaark / Pixabay

Polovinu až dvě třetiny obsahu popelnic a kontejnerů v Lanškrouně by bylo možné vytřídit, aby odpad nemusel končit na skládce. Zjistila to analýza odborné firmy, která ve městě podrobně prozkoumala 322 kilogramů směsného odpadu z rodinných i bytových domů, uvedla radnice na webu . Velké rezervy jsou zejména v třídění biologicky rozložitelného materiálu.Podle místostarosty Miloše Smoly (3PK) analýza pomůže nastavit odpadové hospodářství, aby ve směsném komunálním odpadu končilo opravdu jen to, co vytřídit nelze. "Zaměříme se na síť sběrných hnízd pro veškeré důležité komodity tak, aby byla dostupná a přiblížila se do docházkové vzdálenosti občanům, to považuji za klíčové. Z výsledků dále vyplývá, že se musíme zaměřit především na biosložku," uvedl Smola.

Ve vzorku analyzovaných odpadů byl nejvíce zastoupen biologický odpad, který představoval 40,9 hmotnostních procent. Osm procent tvořily plasty, kolem šesti procent papír a textil. V menší míře byl zjištěn i obsah skla, kovů či nápojových kartonů. Složky, které by bylo možné vytřídit, tvořily 53,3 procenta odpadu, pokud by se oddělené sbíral i nekompostovatelný kuchyňský odpad, bylo by to až 68 procent. Zatímco vytříditelné složky představovaly u rodinných domů skoro 60 procent, u bytovek to byla polovina.

Rostlinný odpad mohou obyvatelé sbírat do nádob již nyní, k lepšímu třídění by pomohla intenzivnější informační kampaň. Živočišné odpady z kuchyní zatím třídit nelze, jako jedno z řešení se tak jeví možnost, která se již v České republice objevila, a to je jeho sběr přímo z domácností.

Podobný rozbor obsahu kontejnerů provedlo v roce 2021 Vysoké Mýto. Podle výsledků jen zhruba pětina odpadů na sídlištích ve městě by měla skončit na skládce. Ostatních 80 procent tvoří tříditelné složky jako papír, plast, sklo nebo biologický odpad.

