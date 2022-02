Polsko v kauze dolu Turów porušilo unijní právo, uvedl advokát soudu EU

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Advokát Soudního dvora Evropské unie dal dnes za pravdu České republice ve sporu o pokračování těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Polsko podle něj porušilo unijní právo, když neposoudilo vliv nových prací v dole poblíž českých hranic na životní prostředí. Advokátovo stanovisko není pro soudce závazné, většinou k němu však přihlížejí. Soud by měl konečný verdikt vynést na jaře. Pokud by však česká strana v případě úspěchu probíhajících mezivládních jednání žalobu stáhla, soudci případ přestanou projednávat.

Česko se na unijní soud obrátilo loni v únoru poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole Turów do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu odmítá.

"Doly o obdobné rozloze jako důl Turów představují již svou povahou riziko významného vlivu na životní prostředí a musejí být povinně podrobeny posouzení vlivů na životní prostředí," uvedl advokát Priit Pikamäe. Polsko proto podle něj porušilo směrnici EIA zavádějící povinnost tyto vlivy posoudit.

Varšava rovněž podle advokáta pochybila, když včas nezveřejnila povolení k těžbě a dokumenty související s povolovacím řízením. Polsko tím, že zaslalo Česku povolení až pět měsíců po jeho vydání, podle advokáta rovněž nedodrželo povinnosti plynoucí z unijního práva. Problém vidí poradce soudu i v tom, že polské úřady poskytly české straně pouze text povolení a nikoli další dokumenty, čímž omezily její možnost na rozhodnutí reagovat. Polsko navíc porušilo také směrnici o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, podle níž mají úřady obyvatele včas informovat o stavbách s "významným dopadem".

Advokát dospěl také k závěru, že se Varšava provinila i vůči jednomu z ustanovení Smlouvy o Evropské unii, kterým je zásada loajální spolupráce. "Zaslání vyžádané informace Polskem, učiněné opožděně a nekompletně, ve spojení s odmítnutím odpovědi na žádosti České republiky o pomoc, nesplňuje požadavky ducha solidarity, spolupráce a vzájemné podpory mezi členskými státy," uvedl Pikamäe.

Podle informací ČTK by dnes polský premiér Mateusz Morawiecki mohl v Praze s předsedou české vlády Petrem Fialou podepsat mezivládní smlouvu o pokračování těžby. V tom případě by podle dřívějších vyjádření politiků Česko žalobu stáhlo a soud by skončil. Polská tisková agentura PAP s odvoláním na neoficiální zdroj napsala, že vyjednávači obou zemí se ohledně dolu Turów dohodli a ve středu večer dokument schválila polská vláda.

Soudci v Lucemburku již loni v květnu nařídili Polsku ukončit práce v dole až do vydání konečného rozsudku. Protože Varšava se odmítla podřídit a těžba pokračuje, vyměřil soud Polsku pokutu půl milionu eur (12,3 milionu korun) denně. Polsko platit odmítá a EK se mu v těchto dnech po několika neúspěšných výzvách chystá strhnout první část dlužné sumy z unijních dotací. Na tom by nic neměnilo ani případné stažení žaloby.

