Poplatky za výstavbu menší studny a čistírny odpadních vod se sníží na 5000 Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Správní poplatky za výstavbu menší studny a čistírny odpadních vod se od 1. srpna sníží z 10 000 na 5000 korun. Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona, která je řadí mezi takzvané jednoduché stavby. Poplatky za stavbu studny a čistírny odpadních vod se výrazně zvýšily po nabytí platnosti nového stavebního zákona a některými dalšími vyhláškami. Zákon začal platit loni 1. července a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) následně uvedl, že jde o chybu, kterou je třeba napravit.Loni zákon zavedl čtyři kategorie staveb, a to drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Poplatky jednotlivých kategorií staveb jsou v jednotné výši. Podle MMR se navýšily poprvé od roku 2005, a to kvůli nárůstu inflace za dané období.

"K přílišnému navýšení poplatků za tyto stavby došlo jejich zařazením do kategorie tzv. ostatních staveb v novém stavebním zákoně. Správní poplatek 10.000 (Kč) je tam stejný napříč celou kategorií. Řešením tak byl právě jejich přesun do jednoduchých staveb, a to se nám povedl," uvedl současný ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN), který Bartoše vloni v čele ministerstva nahradil.

Změna se podle MMR týká studní využívaných pro provoz běžného rodinného domu nebo objektu pro rodinnou rekreaci, tedy s odběrem vody do 6000 metrů krychlových za kalendářní rok. U čistíren odpadních vod je parametr nastavený do kapacity 50 osob, které budou k čistírně trvale napojeny. Díky změně také nebude podle Kulhánka potřeba prováděcí projektová dokumentace a stavba nebude vyžadovat kolaudaci. Dokumentaci stavby bude dál muset vypracovávat projektant

Ve stavebním zákoně podle ministerstva nastanou od začátku srpna i další změny. U jednoduchých staveb budou nově zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou vyžadovat pouze stavby pro bydlení, rodinnou rekreaci a vodní díla. Kolaudace ve stejné kategorii bude nutná jenom u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.

Server Blesk.cz uvedl, že kromě toho se také nově zruší požadavek na vyhotovení pasportu staveb, a stavebník ho tak nebude muset nechat vypracovávat. Novela zavede od 29. května příštího roku také povinnost instalace dobíjecích stanic pro elektromobily u obytných a jiných budov. U drobných staveb pak vznikne možnost vystavět elektrárnu až do výkonu do 100 kilowattů, zatímco dosud to bylo do 50 kilowattů. U jednoduchých staveb pak budou moci vzniknout elektrárny až do výkonu 250 kilowattů, zatímco nyní je to možné pouze do 100 kilowattů.

reklama