Portál Libuše přinese předpověď počasí i kvality vzduchu v Praze

Předpověď počasí i kvality ovzduší pro Prahu, ve vysokém rozlišení jeden kilometr, najdou lidé na novém portálu Libuše . Web jeho tvůrci představili na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF) v Praze. Portál je jedním z výstupů projektu urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu. Podíleli se na něm vědci z MFF, Ústavu informatiky Akademie věd ČR a Českého hydrometeorologického ústavu.

"Předpovědní portál Libuše ukazuje výsledky našich simulací předpovědi počasí a předpovědi kvality ovzduší. Především předpověď kvality ovzduší je věc, kterou zatím v podstatě lidé nemají moc možnost vidět," řekl ČTK k parametrům portálu Tomáš Halenka z katedry fyziky atmosféry MFF. "Ale i předpověď počasí, lokalizovaná specificky pro teritorium Prahy, je vlastně takový první počin, první vlaštovka," doplnil. Právě zajištění předpovědi pro hlavní město, ve vysokém rozlišení, byl jedním z hlavním cílů projektu Urbi Pragensi zaměřeného na řešení problematiky takzvaného tepelného ostrova. Tedy místa ve městě s vyšší teplotou než má okolí. "Za nočních hodin jsou ty situace ve městech typické tím, že teplota nejde a nejde dolů a nedá se vyvětrat. Trpí tím kardiaci a řada rizikových skupin," podotkl Halenka.

Předpověď na následující dva až dva a půl dne je na portálu, kteří tvůrci označili za prototyp, k dispozici ve večerních hodinách. "Tato předpověď je v rozlišení jednoho kilometru, ale ke každé se počítá doplňující zpodrobnění, které ukazuje i výsledky v 300 metrech. Ale to je spíše taková experimentální záležitost," doplnil Halenka.

Tvůrci uvedli, že kvalita vzduchu dosud nebyla počítána v tomto rozlišení. Popsali, že Libuše informuje o základní koncentraci oxidů dusíku, ozónu i prachových částic, v případě polatuntů podle nich také dobře zachycuje vliv bodových zdrojů v Praze a okolí, ale i to, jak se střed města prochlazuje hůře než okolí Prahy.

Podle autorů není portál přímo konkurencí klasickým webům o počasí. Je spíše orientován na lidi, kteří "mají co do činění" s kvalitou ovzduší v Praze či řešením tepelného ostrova a dalšími regulačními opatřeními a potřebují "vědět, co je čeká". Libuše může zároveň pomoci i lidem z ohrožených skupin, například kardiakům, při plánování aktivit.

Web je prototyp a zřejmě ještě projde úpravami. Halenka uvedl, že by se o něj měli starat pět let po konci projektu. "Je otázka, co bude za pět let. Jestli v té době bude mít smysl ho provozovat a nebude už něco ještě lepšího," řekl vědec. Dodal, že ČHMÚ například plánuje testování a zařazení "urbanizace" v modelu Aladin.

K dalším cílům projektu Urbi Pragensi patří analýza vlivu klimatické změny na podmínky města s využitím regionálních klimatických simulací ve vyšším rozlišení. Výzkumníci se zabývají i modely pro řešení takzvaných hot-spotů, tedy lokalit, kde je problém například s kvalitou ovzduší. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Praha - pól růstu.

